Сучасна техніка для дому іноді виглядає дивно через нестандартні функції та дизайн. Вона може значно спростити побут і роботу в домі.

Про найцікавіші та найхимерніші "розумні" гаджети для дому, які вже можна купити, передає 24 Канал із посиланням на Cnet та Yahoo.

Які є найдивніші гаджети для дому?

Холодильники, які роблять більше, ніж просто охолоджують / Фото Samsung

Одна з найкрутіших нових функцій, що з'являються в розумних холодильниках, – це прозорі сенсорні екрани, які дозволяють зазирнути всередину, не відкриваючи дверцята. Відсутність необхідності відкривати дверцята, щоб перевірити, що вам потрібно під час наступного походу за продуктами, може значно заощадити енергію, а отже, і гроші, протягом терміну служби вашого холодильника.

Ще одна цікава функція, яка все частіше з'являється в розумних холодильниках, – це регульовані температурні зони. Ці холодильники, як-от ця стильна модель від Fisher and Paykel, можуть не тільки зберігати продукти при ідеальній температурі подачі, але й продовжувати термін їх придатності, зберігаючи їх в ідеальному температурному діапазоні для зберігання.

Самоочищувальні лотки для котів / Фото Whisker

Лотки на кшталт CatGenie не лише автоматично змивають відходи, а й миють та сушать гранули наповнювача, що дозволяє економити. А PetSafe SmartSpin ще й відстежує здоров'я кота – вагу, частоту відвідувань – і все це через додаток.

Дзеркала, які допомагають наносити макіяж / Фото Mirror

Є дзеркала, які аналізують ваш догляд за шкірою і підказують, як наносити макіяж. Моделі типу Capstone Connected Mirror мають сенсорний екран, голосове керування і навіть можуть запускати міні-додатки через Wi-Fi.

Дивіться YouTube-уроки, слухайте музику, перевіряйте Insta – усе з вашого дзеркала, поки фарбуєте вії. Більше не треба тримати телефон, забруднений тональником.

Кавоварки з голосовим керуванням / Фото Andrew Blok / CNET

Хочете заварювати каву, навіть не виходячи з ванної? Легко.

Спеціальна крапельна кавоварка Specialty Drip Coffee Maker від Cafe має функцію voice-to-brew, налаштування міцності, фільтрацію та додаток, який дозволяє запускати кавоварку прямо з дороги.

Преміальна Miele Milk Perfection 6360 зберігає до 8 улюблених рецептів, дозволяє регулювати міцність та температуру для різних видів чаю – і все це через додаток. Не потрібно навіть доторкатися до кавомашини – це справжній "бариста на штучному інтелекті".

Духовки, які готують самі / Фото David Watsky / CNET

Сучасні "розумні" духовки, як Brava Smart Oven, можуть випікати, смажити, тушкувати, робити гриль, підсмажувати, запікати на пару – і ще багато чого.

Також вони проводять вас по рецепту крок за кроком – більше не треба шукати на телефоні або в кулінарній книзі. Вони навіть мають читач екрану – це чудово для людей із вадами зору.

А ще дозволяють готувати кілька страв одночасно при різних температурах – усе в одній камері.

Робот-пилосос із рукою, як у мультфільмах / Фото Roborock

Так, наприклад, Saros Z70 має роботизовану п'ятиосьову руку OmniGrip, яка:

переміщує дрібні предмети,

піднімає капці, щоб пропилососити під ними,

прибирає сміття.

За це він отримав нагороду Best of CES. Хоча ще не продається, компанія планує його випуск.

Розумні унітази, що аналізують здоров'я / Фото Numi from Kohler

Якщо ви з тих людей, хто не хоче "гаяти час" у туалеті – тепер це вже не проблема. Розумне, продуктивне, комфортне перебування у ванній кімнаті – цілком досяжне завдяки розумним туалетам, душам і раковинам. Але саме туалети серед них привертають найбільше уваги.

Що може сучасний розумний унітаз на кшталт моделі Kohler Numi:

Підключення до Alexa або іншого голосового помічника. Ви можете керувати унітазом голосом: вмикати підігрів сидіння, відкривати або закривати кришку, запускати змив, змінювати режим біде тощо.

Інтелектуальне біде з повним налаштуванням. Можна обирати тип струменя: стандартний, імпульсний, масажний; температуру води: від прохолодної до теплої тощо.

Автоматичне відкриття/закриття кришки та сидіння. Ви можете навіть не торкатися унітазу – він відкриває кришку, коли ви наближаєтесь, і закриває після вас.

Світлові й звукові профілі для кожного члена родини. У Kohler Numi можна створити до 5 індивідуальних профілів. Кожен користувач може задати: рівень освітлення (нічне підсвічування), музику або звуковий фон (наприклад, природа, шум води, класика), свої параметри біде.

Самоочищення та дезінфекція: унітази мають антибактеріальне покриття. Вони автоматично очищують: біде, сидіння, чашу унітазу. Деякі моделі мають UV-дезінфекцію та систему зливу без бризок.

Потенціал для аналізу здоров'я (функції в розробці або тестуванні) У майбутньому (а в деяких моделях – уже частково реалізовано) туалети зможуть виявляти рівень гідратації, аналізувати сечу чи кал на наявність глюкози, білка, крові, стежити за частотою відвідувань туалету, повідомляти про потенційні проблеми з ШКТ, печінкою або нирками. Такі дані надсилатимуться у мобільний додаток.

Які прості гаджети обрати для дому?

Сучасні гаджети не обов'язково складні – вони можуть робити життя простішим.

5 корисних гаджетів для дому: