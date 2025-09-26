Про найцікавіші та найхимерніші "розумні" гаджети для дому, які вже можна купити, передає 24 Канал із посиланням на Cnet та Yahoo.
Які є найдивніші гаджети для дому?
Холодильники, які роблять більше, ніж просто охолоджують / Фото Samsung
Одна з найкрутіших нових функцій, що з'являються в розумних холодильниках, – це прозорі сенсорні екрани, які дозволяють зазирнути всередину, не відкриваючи дверцята. Відсутність необхідності відкривати дверцята, щоб перевірити, що вам потрібно під час наступного походу за продуктами, може значно заощадити енергію, а отже, і гроші, протягом терміну служби вашого холодильника.
Ще одна цікава функція, яка все частіше з'являється в розумних холодильниках, – це регульовані температурні зони. Ці холодильники, як-от ця стильна модель від Fisher and Paykel, можуть не тільки зберігати продукти при ідеальній температурі подачі, але й продовжувати термін їх придатності, зберігаючи їх в ідеальному температурному діапазоні для зберігання.
Самоочищувальні лотки для котів / Фото Whisker
Лотки на кшталт CatGenie не лише автоматично змивають відходи, а й миють та сушать гранули наповнювача, що дозволяє економити. А PetSafe SmartSpin ще й відстежує здоров'я кота – вагу, частоту відвідувань – і все це через додаток.
Дзеркала, які допомагають наносити макіяж / Фото Mirror
Є дзеркала, які аналізують ваш догляд за шкірою і підказують, як наносити макіяж. Моделі типу Capstone Connected Mirror мають сенсорний екран, голосове керування і навіть можуть запускати міні-додатки через Wi-Fi.
Дивіться YouTube-уроки, слухайте музику, перевіряйте Insta – усе з вашого дзеркала, поки фарбуєте вії. Більше не треба тримати телефон, забруднений тональником.
Кавоварки з голосовим керуванням / Фото Andrew Blok / CNET
Хочете заварювати каву, навіть не виходячи з ванної? Легко.
Спеціальна крапельна кавоварка Specialty Drip Coffee Maker від Cafe має функцію voice-to-brew, налаштування міцності, фільтрацію та додаток, який дозволяє запускати кавоварку прямо з дороги.
Преміальна Miele Milk Perfection 6360 зберігає до 8 улюблених рецептів, дозволяє регулювати міцність та температуру для різних видів чаю – і все це через додаток. Не потрібно навіть доторкатися до кавомашини – це справжній "бариста на штучному інтелекті".
Духовки, які готують самі / Фото David Watsky / CNET
Сучасні "розумні" духовки, як Brava Smart Oven, можуть випікати, смажити, тушкувати, робити гриль, підсмажувати, запікати на пару – і ще багато чого.
Також вони проводять вас по рецепту крок за кроком – більше не треба шукати на телефоні або в кулінарній книзі. Вони навіть мають читач екрану – це чудово для людей із вадами зору.
А ще дозволяють готувати кілька страв одночасно при різних температурах – усе в одній камері.
Робот-пилосос із рукою, як у мультфільмах / Фото Roborock
Так, наприклад, Saros Z70 має роботизовану п'ятиосьову руку OmniGrip, яка:
- переміщує дрібні предмети,
- піднімає капці, щоб пропилососити під ними,
- прибирає сміття.
За це він отримав нагороду Best of CES. Хоча ще не продається, компанія планує його випуск.
Розумні унітази, що аналізують здоров'я / Фото Numi from Kohler
Якщо ви з тих людей, хто не хоче "гаяти час" у туалеті – тепер це вже не проблема. Розумне, продуктивне, комфортне перебування у ванній кімнаті – цілком досяжне завдяки розумним туалетам, душам і раковинам. Але саме туалети серед них привертають найбільше уваги.
Що може сучасний розумний унітаз на кшталт моделі Kohler Numi:
- Підключення до Alexa або іншого голосового помічника. Ви можете керувати унітазом голосом: вмикати підігрів сидіння, відкривати або закривати кришку, запускати змив, змінювати режим біде тощо.
- Інтелектуальне біде з повним налаштуванням. Можна обирати тип струменя: стандартний, імпульсний, масажний; температуру води: від прохолодної до теплої тощо.
- Автоматичне відкриття/закриття кришки та сидіння. Ви можете навіть не торкатися унітазу – він відкриває кришку, коли ви наближаєтесь, і закриває після вас.
- Світлові й звукові профілі для кожного члена родини. У Kohler Numi можна створити до 5 індивідуальних профілів. Кожен користувач може задати: рівень освітлення (нічне підсвічування), музику або звуковий фон (наприклад, природа, шум води, класика), свої параметри біде.
- Самоочищення та дезінфекція: унітази мають антибактеріальне покриття. Вони автоматично очищують: біде, сидіння, чашу унітазу. Деякі моделі мають UV-дезінфекцію та систему зливу без бризок.
- Потенціал для аналізу здоров'я (функції в розробці або тестуванні) У майбутньому (а в деяких моделях – уже частково реалізовано) туалети зможуть виявляти рівень гідратації, аналізувати сечу чи кал на наявність глюкози, білка, крові, стежити за частотою відвідувань туалету, повідомляти про потенційні проблеми з ШКТ, печінкою або нирками. Такі дані надсилатимуться у мобільний додаток.
Які прості гаджети обрати для дому?
Сучасні гаджети не обов'язково складні – вони можуть робити життя простішим.
5 корисних гаджетів для дому:
- Відеодзвінок Ring – бачите і розмовляєте з гостями через смартфон, навіть якщо вас немає вдома.
- AirTag – маленький трекер для багажу, ключів, сумки, велосипеда чи навіть собаки.
- Amazon Echo Dot (Alexa) – голосовий помічник: ставить таймери, вмикає музику, керує світлом та іншими пристроями.
- Google Nest Thermostat – розумний термостат, що сам підлаштовує температуру, економить електроенергію та керується з телефону.
- Робот-пилосос Eufy X8 Pro – прибирає сам, обходить перешкоди і не падає зі сходів.