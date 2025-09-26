О самых интересных и причудливых "умных" гаджетах для дома, которые уже можно купить, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet и Yahoo.
Какие есть самые странные гаджеты для дома?
Холодильники, которые делают больше, чем просто охлаждают / Фото Samsung
Одна из самых крутых новых функций, появляющихся в умных холодильниках, – это прозрачные сенсорные экраны, которые позволяют заглянуть внутрь, не открывая дверцу. Отсутствие необходимости открывать дверцу, чтобы проверить, что вам нужно во время следующего похода за продуктами, может значительно сэкономить энергию, а следовательно, и деньги, в течение срока службы вашего холодильника.
Еще одна интересная функция, которая все чаще появляется в умных холодильниках, – это регулируемые температурные зоны. Эти холодильники, например эта стильная модель от Fisher and Paykel, могут не только хранить продукты при идеальной температуре подачи, но и продлевать срок их годности, сохраняя их в идеальном температурном диапазоне для хранения.
Самоочищающиеся лотки для кошек / Фото Whisker
Лотки вроде CatGenie не только автоматически смывают отходы, но и моют и сушат гранулы наполнителя, что позволяет экономить. А PetSafe SmartSpin еще и отслеживает здоровье кота – вес, частоту посещений – и все это через приложение.
Зеркала, которые помогают наносить макияж / Фото Mirror
Есть зеркала, которые анализируют ваш уход за кожей и подсказывают, как наносить макияж. Модели типа Capstone Connected Mirror имеют сенсорный экран, голосовое управление и даже могут запускать мини-приложения через Wi-Fi.
Смотрите YouTube-уроки, слушайте музыку, проверяйте Insta – все из вашего зеркала, пока красите ресницы. Больше не надо держать телефон, испачканный тональником.
Кофеварки с голосовым управлением / Фото Andrew Blok / CNET
Хотите заваривать кофе, даже не выходя из ванной? Легко.
Специальная капельная кофеварка Specialty Drip Coffee Maker от Cafe имеет функцию voice-to-brew, настройки крепости, фильтрацию и приложение, которое позволяет запускать кофеварку прямо с дороги.
Премиальная Miele Milk Perfection 6360 сохраняет до 8 любимых рецептов, позволяет регулировать крепость и температуру для различных видов чая – и все это через приложение. Не нужно даже прикасаться к кофемашине – это настоящий "бариста на искусственном интеллекте".
Духовки, которые готовят сами / Фото David Watsky / CNET
Современные "умные" духовки, как Brava Smart Oven, могут выпекать, жарить, тушить, делать гриль, поджаривать, запекать на пару – и еще много чего.
Также они проводят вас по рецепту шаг за шагом – больше не надо искать на телефоне или в кулинарной книге. Они даже имеют читатель экрана – это прекрасно для людей с недостатками зрения.
А еще позволяют готовить несколько блюд одновременно при разных температурах – все в одной камере.
Робот-пылесос с рукой, как в мультфильмах / Фото Roborock
Так, например, Saros Z70 имеет роботизированную пятиосевую руку OmniGrip, которая:
- перемещает мелкие предметы,
- поднимает тапочки, чтобы пропылесосить под ними,
- убирает мусор.
За это он получил награду Best of CES. Хотя еще не продается, компания планирует его выпуск.
Умные унитазы, анализирующие здоровье / Фото Numi from Kohler
Если вы из тех людей, кто не хочет "терять время" в туалете – теперь это уже не проблема. Умное, продуктивное, комфортное пребывание в ванной комнате – вполне достижимо благодаря умным туалетам, душам и раковинам. Но именно туалеты среди них привлекают больше всего внимания.
Что может современный умный унитаз вроде модели Kohler Numi:
- Подключение к Alexa или другому голосовому помощнику. Вы можете управлять унитазом голосом: включать подогрев сиденья, открывать или закрывать крышку, запускать смыв, менять режим биде и тому подобное.
- Интеллектуальное биде с полной настройкой. Можно выбирать тип струи: стандартный, импульсный, массажный; температуру воды: от прохладной до теплой и тому подобное.
- Автоматическое открытие/закрытие крышки и сиденья. Вы можете даже не касаться унитаза – он открывает крышку, когда вы приближаетесь, и закрывает после вас.
- Световые и звуковые профили для каждого члена семьи. В Kohler Numi можно создать до 5 индивидуальных профилей. Каждый пользователь может задать: уровень освещения (ночная подсветка), музыку или звуковой фон (например, природа, шум воды, классика), свои параметры биде.
- Самоочистка и дезинфекция: унитазы имеют антибактериальное покрытие. Они автоматически очищают: биде, сиденья, чашу унитаза. Некоторые модели имеют UV-дезинфекцию и систему слива без брызг.
- Потенциал для анализа здоровья (функции в разработке или тестировании) В будущем (а в некоторых моделях – уже частично реализовано) туалеты смогут выявлять уровень гидратации, анализировать мочу или кал на наличие глюкозы, белка, крови, следить за частотой посещений туалета, сообщать о потенциальных проблемах с ЖКТ, печенью или почками. Такие данные будут отправляться в мобильное приложение.
Какие простые гаджеты выбрать для дома?
Современные гаджеты не обязательно сложные – они могут делать жизнь проще.
5 полезных гаджетов для дома:
- Видеозвонок Ring – видите и разговариваете с гостями через смартфон, даже если вас нет дома.
- AirTag – маленький трекер для багажа, ключей, сумки, велосипеда или даже собаки.
- Amazon Echo Dot (Alexa) – голосовой помощник: ставит таймеры, включает музыку, управляет светом и другими устройствами.
- Google Nest Thermostat – умный термостат, что сам подстраивает температуру, экономит электроэнергию и управляется с телефона.
- Робот-пылесос Eufy X8 Pro – убирает сам, обходит препятствия и не падает с лестницы.