Woman and home подобрал 5 гаджетов для дома, которыми легко пользоваться, передает 24 Канал.

Какие гаджеты для дома выбрать?

Ощущение безопасности под рукой: видеозвонок Ring

Видеозвонок Ring / Фото Future

Видеозвонок Ring – умный дверной звонок со встроенной видеокамерой, микрофоном и динамиком. Он позволяет видеть, слышать и разговаривать с людьми, которые стоят у входной двери двери через смартфон, планшет или компьютер, даже если вы не дома.

Ring – полезный домашний гаджет. Он компактный, не бросается в глаза, а его стильный черный и серебристый дизайн очень эстетичен на вид.

AirTag – незаменимая безделушка

AirTag / Фото Future

AirTag от Apple очень легкий и значительно меньше других трекеров. Его можно использовать для отслеживания:

собаки;

багажа;

велосипеда;

машины;

сумки;

кошелька;

Помощник №1: Amazon Echo Dot (Alexa)

Amazon Echo Dot / Фото Future

Тем, кто хочет иметь "второй мозг", который включает музыку, ставит таймеры и напоминает о днях рождения, домашний голосовой ассистент пригодится.

Эта умная колонка с голосовым ассистентом Alexa может:

транслировать песни с Amazon Music, Apple Music, Spotify, SiriusXM, аудиокниги и подкасты по всему дому;

рассказывать анекдот, включить музыку, отвечать на вопросы, включать новости, узнавать погоду, устанавливать будильник;

включать свет, настраивать термостаты и запирать двери с помощью совместимых устройств;

помогает звонить практически любому человеку без помощи рук.

Тепло в вашем стиле: Google Nest Thermostat

Google Nest Thermostat / Фото Future

Умный термостат, который автоматически подстраивается под ваш стиль жизни. Он самостоятельно создает персональный график температуры, запоминая ваши предпочтения, и снижает расход электроэнергии до 20%. Nest регулирует температуру даже, когда вас нет дома, учитывая погоду и смену сезонов.

Им можно управлять с телефона – поэтому больше не нужно мерзнуть, вернувшись домой, или просыпаться в жару. Легкий в пользовании – даже для тех, кто не очень "в теме".

Идеальная чистота без усилий: робот-пылесос Eufy X8 Pro

Робот-пылесос Eufy X8 Pro / Фото Future

Для тех, кто не любит уборку, Eufy Robot Vacuum может стать новым лучшим другом. Пока хозяин занимается своими делами, он тихо выполняет свою работу. Этот пылесос достаточно тонкий, чтобы заехать под диван или кровать, и достаточно умный, чтобы не свалиться с лестницы и объезжать препятствия.

Какие еще есть интересные высокотехничные технологии для дома?

Современные технологии стремительно меняют наш быт, делая его более комфортным. Например: