Речь идет об электрической духовке. Именно она тратит больше электроэнергии, чем одновременно работающие 65 холодильников, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Почему духовка – энергетический "вампир"?

Большинство духовок потребляют от 2000 до 5000 Вт. За месяц это может составить 40 – 90 кВт-ч, тогда как средний холодильник работает с мощностью 300 – 800 Вт и потребляет энергию менее интенсивно.

Основная причина такого высокого уровня потребления – духовка должна нагреваться до высоких температур и поддерживать их во время приготовления пищи.

Некоторые модели продолжают расходовать электричество даже в режиме ожидания через часы или дисплей.

Духовки стали более энергоэффективными, но они все еще не могут сравниться с аэрофритюрницами / Фото Cnet

В общем, годовое потребление одной духовки может достигать 224 кВт-ч.

Чтобы сэкономить, стоит разогревать духовку один раз и готовить несколько блюд одновременно.

Также следует не забывать выключать духовку за несколько минут до окончания приготовления, используя остаточное тепло.

Нельзя открывать дверцу слишком часто. Если духовка потребляет энергию в режиме ожидания, нужно отключать ее от сети после использования.

Обратите внимание! Издание Cnet советует вместо традиционной духовки использовать аэрофритюрницу. Она потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии. Кроме того, аэрофритюрницы готовят быстрее благодаря компактной камере и мощному вентилятору, который равномерно прогревает пищу. Например, куриные бедра в аэрофритюрнице готовятся 20 – 25 минут, тогда как в духовке – 40 минут.

