Йдеться електричну духовку. Саме вона витрачає більше електроенергії, ніж одночасно працюючі 65 холодильників, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Трек".

Чому духовка – енергетичний "вампір"?

Більшість духовок споживають від 2000 до 5000 Вт. За місяць це може скласти 40 – 90 кВт·год, тоді як середній холодильник працює з потужністю 300 – 800 Вт і споживає енергію менш інтенсивно.

Основна причина такого високого рівня споживання – духовка повинна нагріватися до високих температур і підтримувати їх під час приготування їжі.

Деякі моделі продовжують витрачати електрику навіть у режимі очікування через годинник або дисплей.

Духовки стали більш енергоефективними, але вони все ще не можуть зрівнятися з аерофритюрницями / Фото Cnet

Загалом, річне споживання однієї духовки може сягати 224 кВт·год.

Щоб зекономити, варто розігрівати духовку один раз і готувати кілька страв одночасно.

Також слід не забувати вимикати духовку за кілька хвилин до закінчення приготування, використовуючи залишкове тепло.

Не можна відкривати дверцята занадто часто. Якщо духовка споживає енергію у режимі очікування, потрібно відключати її від мережі після використання.

Зверніть увагу! Видання Cnet радить замість традиційної духовки використовувати аерофритюрницю. Вона споживає приблизно вдвічі менше електроенергії. Крім того, аерофритюрниці готують швидше завдяки компактній камері і потужному вентилятору, який рівномірно прогріває їжу. Наприклад, курячі стегна в аерофритюрниці готуються 20 – 25 хвилин, тоді як у духовці – 40 хвилин.

