Фактурные обои: все, что нужно знать перед тем, как клеить их

Фактурные обои с их рельефной поверхностью становятся все популярнее благодаря своим уникальным декоративным возможностям.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, они создают визуальный эффект, добавляют глубины комнате и могут даже скрыть недостатки стен. Однако, как и любой материал, они имеют свои плюсы и минусы, которые следует учесть перед покупкой. Что следует знать до того, как клеить такие обои, рассказываем далее.

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Преимущества фактурных обоев

Фактурные обои имеют немало преимуществ. В частности, это уникальный дизайн и визуальный интерес. Они могут имитировать различные материалы, такие как ткани или даже мех, создавая оригинальный акцент в комнате. Такие обои подходят для зон, где вы хотите создать впечатление, например, в гостиной или столовой, и часто становятся предметом разговора среди гостей.

Также благодаря толстому слою и рельефным узорам, эти обои эффективно маскируют царапины, трещины и неровности стен. Это делает их идеальным выбором для старых домов или помещений, где поверхности далеки от идеальных.

Кроме того, фактурные обои изготовлены из более плотных материалов, что делает их устойчивыми к разрывам и потертостям. Это особенно важно для помещений с высоким движением, таких как коридоры или детские комнаты.

Недостатки фактурных обоев

В то же время фактурные обои не лишены и недостатков. Их производство сложнее, что делает их значительно дороже аналогов. Если вам нужно большое количество материала, например для кухни или гостиной, это может стать значительным финансовым вызовом.

Вместе с тем рельефная поверхность и сложные узоры могут усложнить процесс наклеивания. Для достижения идеального результата часто нужен опыт или помощь профессионалов.

Как выглядят фактурные обои: смотрите фото

В дополнение к этому текстурированные поверхности имеют тенденцию накапливать пыль, поэтому для сохранения их вида может потребоваться регулярная чистка. Это особенно важно для комнат, где стены подвергаются большему загрязнению.

Ремонт же фактурных обоев может быть вызовом, поскольку рельефные рисунки сложно подобрать. В случае повреждений может понадобиться заменить не только небольшой участок, но и значительную часть обоев, что приводит к дополнительным затратам.

Как выбрать фактурные обои

Чтобы максимально использовать преимущества фактурных обоев, выбирайте качественный материал с простым уходом, особенно для помещений с высокой влажностью или большим движением.

Используйте их для акцентных стен, чтобы сэкономить средства и создать стильный вид.

Также планируйте монтаж заранее и учитывайте возможность найма профессионалов для сложных проектов.