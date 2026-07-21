"Бабушкин" цвет мебели снова на пике популярности: дизайнеры объяснили, почему

Еще несколько лет назад темно-коричневая мебель считалась пережитком прошлого. Она ассоциировалась с массивными "стенками", квартирами наших бабушек и устаревшими интерьерами. Однако сегодня дизайнеры все чаще называют именно этот оттенок одним из главных трендов в современном оформлении жилья.

Как пишет Kobieta.gazeta, после длительного периода популярности белого, серого и светлых оттенков дерева в интерьеры возвращается мебель из темного дерева. Орех, красное дерево и темный дуб вновь занимают почетное место в гостиных и спальнях, но уже в совершенно новом исполнении.

Почему темно-коричневая мебель снова в моде?

Современный тренд не имеет ничего общего с тяжелыми мебельными гарнитурами прошлого. Теперь дизайнеры предлагают использовать отдельные винтажные предметы – комоды, буфеты, журнальные столики или серванты, которые сочетаются с современной мебелью и декором.

Из-за этого все большую популярность приобретают блошиные рынки, антикварные лавки и магазины винтажной мебели. Именно там можно найти уникальные вещи, которые придают дому индивидуальность.

Быстро распространился слух, что эти вещи на самом деле гораздо качественнее, приятнее и придают помещению характер. И с тех пор эта тенденция набрала обороты,

– рассказала дизайнер интерьеров Элайна Дарден.

Похожее мнение высказывает и Конрад Коласа, который занимается реставрацией мебели середины XX века. По его словам, желание иметь дома вещи с историей стало главной причиной популярности винтажной мебели.



Почему темно-коричневая мебель снова в моде / Фото Unsplash

Как вписать темно-коричневую мебель в современный интерьер?

Эксперты отмечают, что секрет актуального вида темного дерева заключается в эклектике – гармоничном сочетании старого и нового. Для этого не обязательно полностью менять ремонт или покупать дорогую дизайнерскую мебель. Чтобы интерьер выглядел современно, стоит соблюдать несколько простых правил:

сочетать винтажный комод или шкаф с современными светильниками, креслами или абстрактными картинами;

смело комбинировать разные породы древесины – орех, дуб и красное дерево могут гармонично дополнять друг друга;

уравновешивать насыщенный цвет мебели светлыми кремовыми стенами, льняным текстилем и бежевыми аксессуарами.

Дизайнеры объясняют, что популярность темно-коричневой мебели связана с общим стремлением сделать дом более уютным и индивидуальным. После многих лет минимализма люди все чаще выбирают теплые природные оттенки, натуральное дерево и предметы с характером. Именно поэтому темный орех, красное дерево и темный дуб сегодня уже не воспринимаются как пережиток прошлого.