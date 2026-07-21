Як пише Kobieta.gazeta, після тривалого періоду популярності білого, сірого та світлих деревних відтінків в інтер'єри повертаються меблі з темного дерева. Горіх, червоне дерево та темний дуб знову займають почесне місце у вітальнях і спальнях, але вже в абсолютно новому прочитанні.

Чому темно-коричневі меблі знову в моді?

Сучасний тренд не має нічого спільного з важкими меблевими гарнітурами минулого. Тепер дизайнери пропонують використовувати окремі вінтажні предмети – комоди, буфети, журнальні столики чи серванти, які поєднують із сучасними меблями та декором.

Через це дедалі більшої популярності набувають блошині ринки, антикварні крамниці та магазини вінтажних меблів. Саме там можна знайти унікальні речі, які додають оселі індивідуальності.

Швидко поширилася чутка, що ці речі насправді набагато якісніші, приємніші та додають простору характеру. І з того часу ця тенденція набрала обертів,

– розповіла дизайнерка інтер'єрів Елайна Дарден.

Схожу думку висловлює і Конрад Коласа, який займається реставрацією меблів середини XX століття. За його словами, бажання мати вдома речі з історією стало головною причиною популярності вінтажних меблів.



Чому темно-коричневі меблі знову в моді / Фото Unsplash

Як вписати темно-коричневі меблі в сучасний інтер'єр?

Експерти зазначають, що секрет актуального вигляду темного дерева полягає в еклектиці – гармонійному поєднанні старого й нового. Для цього не обов'язково повністю змінювати ремонт або купувати дорогі дизайнерські меблі. Щоб інтер'єр виглядав сучасно, варто дотримуватися кількох простих правил:

поєднувати вінтажний комод чи шафу із сучасними світильниками, кріслами або абстрактними картинами;

сміливо комбінувати різні породи деревини – горіх, дуб і червоне дерево можуть гармонійно доповнювати одне одного;

врівноважувати насичений колір меблів світлими кремовими стінами, лляним текстилем і бежевими аксесуарами.

Дизайнери пояснюють, що популярність темно-коричневих меблів пов'язана із загальним прагненням зробити оселю більш затишною та індивідуальною. Після багатьох років мінімалізму люди дедалі частіше обирають теплі природні відтінки, натуральну деревину та предмети з характером. Саме тому темний горіх, червоне дерево та темний дуб сьогодні вже не сприймаються як пережиток минулого.