Спать в кровати уже не в моде: какие альтернативы выбирают для комфортного сна

Массивная кровать с высоким изголовьем больше не является обязательным атрибутом современной спальни. Все больше людей отказываются от громоздких конструкций в пользу низких подиумов, матрасов, диванов-трансформеров и других мобильных решений. Особенно актуальным такой подход становится в небольших квартирах, где каждый квадратный метр имеет значение.

Как отмечает Tom's Guide, в центре внимания оказался не сам каркас кровати, а качество матраса, комфорт во время сна и возможность гибко использовать пространство.

Почему люди отказываются от массивных кроватей?

Одна из главных причин – желание освободить пространство. Большая кровать занимает значительную часть комнаты и фактически закрепляет ее исключительно за спальней. Зато низкое спальное место или мобильный матрас позволяют быстрее менять назначение комнаты.

Днем она может служить рабочим кабинетом, зоной отдыха или даже небольшим домашним спортзалом. К тому же в минималистичном интерьере отсутствие громоздкого каркаса создает ощущение большего пространства и легкости.

Почему главным становится именно матрас?

Современный подход предполагает инвестировать не столько в декоративное изголовье или дорогой каркас, сколько в качественный матрас. Его можно установить на низкий подиум, специальную основу или другую устойчивую конструкцию.

В некоторых интерьерах матрас кладут непосредственно на пол, однако в таком случае важно позаботиться о вентиляции и защите от влаги. Низкое спальное место также может быть удобным для детей и тех, кому комфортнее спать ближе к полу. В то же время универсального решения нет: высота, жесткость матраса и тип основания должны соответствовать индивидуальным потребностям человека.



Почему люди отказываются от массивных кроватей / Фото Unsplash

Могут ли диваны заменить кровать?

Для небольших квартир одним из самых практичных вариантов остаются диваны-кровати и модульные системы. Днем такой предмет мебели выполняет функцию дивана, а вечером превращается в спальное место. Это особенно удобно для студий и однокомнатных квартир, где нет возможности обустроить отдельную спальню.

Среди альтернатив:

футоны,

складные матрасы,

низкие платформы,

подиумы со встроенными системами хранения.

Такие решения позволяют использовать одну комнату сразу для нескольких целей. Спальное место можно частично или полностью убрать, освободив площадь на день. Подиумы при этом имеют дополнительное преимущество – внутри можно обустроить места для хранения постельного белья, одежды или других вещей.

Действительно ли сон на полу лучше для спины?

Отказ от каркаса кровати сам по себе не делает сон более здоровым. Гораздо важнее качество матраса, его жесткость, поддержка тела и индивидуальные потребности человека. Поэтому утверждение, что сон на полу автоматически полезнее для спины, является преувеличением.

Для одних людей низкое спальное место может быть комфортным, тогда как другим нужна более высокая основа. Также при использовании матраса непосредственно на полу нужно регулярно проветривать его, чтобы избежать накопления влаги.