Як зауважує Tom's Guide, у центрі уваги опинився не сам каркас ліжка, а якість матраца, комфорт під час сну та можливість гнучко використовувати простір.

Чому люди відмовляються від масивних ліжок?

Одна з головних причин – бажання звільнити простір. Велике ліжко займає значну частину кімнати та фактично закріплює її виключно за спальнею. Натомість низьке спальне місце або мобільний матрац дозволяють швидше змінювати призначення кімнати.

Вдень вона може бути робочим кабінетом, зоною відпочинку чи навіть невеликим домашнім спортзалом. До того ж у мінімалістичному інтер'єрі відсутність громіздкого каркаса створює відчуття більшого простору та легкості.

Чому головним стає саме матрац?

Сучасний підхід передбачає інвестувати не стільки в декоративне узголів'я чи дорогий каркас, скільки в якісний матрац. Його можна встановити на низький подіум, спеціальну основу або іншу стабільну конструкцію.

У деяких інтер'єрах матрац кладуть безпосередньо на підлогу, однак у такому випадку важливо подбати про вентиляцію та захист від вологи. Низьке спальне місце також може бути зручним для дітей та тих, кому комфортніше спати ближче до підлоги. Водночас універсального рішення немає: висота, жорсткість матраца та тип основи мають відповідати індивідуальним потребам людини.

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Чому люди відмовляються від масивних ліжок / Фото Unsplash

Чи можуть дивани замінити ліжко?

Для невеликих квартир одним із найпрактичніших варіантів залишаються дивани-ліжка та модульні системи. Вдень такий предмет меблів виконує функцію дивана, а ввечері перетворюється на спальне місце. Це особливо зручно для студій та однокімнатних квартир, де немає можливості облаштувати окрему спальню.

Серед альтернатив:

футони,

складні матраци,

низькі платформи,

подіуми з вбудованими системами зберігання.

Такі рішення дозволяють використовувати одну кімнату одразу для кількох завдань. Спальне місце можна частково або повністю прибрати, звільнивши площу на день. Подіуми при цьому мають додаткову перевагу – всередині можна облаштувати місця для зберігання постільної білизни, одягу чи інших речей.

Чи справді сон на підлозі кращий для спини?

Відмова від каркаса ліжка сама по собі не робить сон здоровішим. Значно важливішими є якість матраца, його жорсткість, підтримка тіла та індивідуальні потреби людини. Тому твердження, що сон на підлозі автоматично корисніший для спини, є перебільшенням.

Для одних людей низьке спальне місце може бути комфортним, тоді як іншим потрібна вища основа. Також при використанні матраца безпосередньо на підлозі потрібно регулярно провітрювати його, щоб уникати накопичення вологи.