При ремонте ванной комнаты обычно выбирают плитку, душевую кабину и сантехнику, ориентируясь в первую очередь на дизайн. Но есть одна деталь, которая способна сделать повседневное пользование туалетом значительно более удобным, – высота унитаза.

Вместо стандартных моделей все чаще выбирают варианты, что напоминают обычный стул и требуют меньших усилий для того, чтобы сесть и встать, сообщает The Coolist.

Чем новые унитазы отличаются от обычных?

Главное отличие моделей так называемой комфортной высоты – в расположении сиденья. В стандартных унитазах оно обычно находится примерно на расстоянии 37–41 сантиметра от пола. В моделях с более высокой сиденьем этот показатель составляет около 43–48 сантиметров.

На первый взгляд, разница незначительна. Однако дополнительные несколько сантиметров меняют положение тела: ноги меньше сгибаются, а при вставании не нужно прилагать столько усилий. По ощущениям такая высота больше напоминает обычный стул.

Это особенно удобно для:

высоких людей,

пожилых пользователей,

тех, кому трудно сгибать колени или нагружать тазобедренные суставы.

При этом сама конструкция унитаза не предусматривает каких-либо сложных механизмов – изменяется, прежде всего, высота чаши и сиденья.

Почему такие модели становятся все более популярными?

Комфортная высота позволяет сделать ванную комнату более удобной без сложных технологий и существенных изменений в привычном использовании сантехники. Еще один аргумент в пользу такого выбора – цена. Если сравнивать унитазы в рамках одной линейки производителя, модели стандартной и комфортной высоты часто стоят примерно одинаково. То есть покупатель может выбрать более удобный вариант без существенной переплаты за другую систему.



Привычные унитазы уступают новым / Фото Unsplash

Придется ли переделывать ванную комнату?

Замена обычного унитаза на модель с более высокой чашей обычно не требует перепланировки помещения. Если новая сантехника имеет совместимое подключение, ее можно установить на том же месте, не меняя подвод воды и канализационный слив.

Однако перед покупкой важно проверить габариты конкретной модели, способ монтажа и расположение канализационного подключения. Также стоит учесть, что сама работа по установке может обойтись немного дороже в зависимости от выбранной конструкции и условий в ванной комнате.

Кому не подойдет унитаз комфортной высоты?

Несмотря на очевидные преимущества, более высокая модель не является универсальным решением. Людям невысокого роста, в частности тем, кто ниже 162 сантиметров, может быть удобнее пользоваться стандартным унитазом. То же самое касается детей. Причина проста: во время сидения ступни должны комфортно опираться на пол.

Если унитаз слишком высокий, ноги могут свисать или не иметь достаточной опоры. Это создает дополнительный дискомфорт и нивелирует преимущества более высокой конструкции. Поэтому перед покупкой стоит не только ориентироваться на модные тенденции, но и проверить, подходит ли высота всем членам семьи.

Итак, унитазы комфортной высоты – это не просто новый тренд в сантехнике, а практичное решение для тех, кому важно меньше нагружать ноги и суставы. Главное – подобрать модель под рост и потребности людей, которые будут пользоваться ею ежедневно.