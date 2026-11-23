Замість стандартних моделей дедалі частіше обирають варіанти, що нагадують звичайний стілець і потребують менше зусиль, щоб сісти та підвестися, передає The Coolist.

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Чим нові унітази відрізняються від звичайних?

Головна відмінність моделей так званої комфортної висоти – у розташуванні сидіння. У стандартних унітазах воно зазвичай знаходиться приблизно за 37 – 41 сантиметр від підлоги. У вищих моделях цей показник становить близько 43 – 48 сантиметрів.

На перший погляд, різниця незначна. Проте додаткові кілька сантиметрів змінюють положення тіла: ноги менше згинаються, а під час вставання не потрібно докладати стільки зусиль. За відчуттями така висота більше нагадує звичайний стілець.

Це особливо зручно для:

високих людей,

літніх користувачів,

тих, кому важко згинати коліна або навантажувати тазостегнові суглоби.

Водночас сама конструкція унітаза не передбачає якихось складних механізмів – змінюється передусім висота чаші та сидіння.

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Чому такі моделі стають популярнішими?

Комфортна висота дає змогу зробити ванну кімнату зручнішою без складних технологій і суттєвих змін у звичному користуванні сантехнікою. Ще один аргумент на користь такого вибору – ціна. Якщо порівнювати унітази в межах однієї лінійки виробника, моделі стандартної та комфортної висоти часто коштують приблизно однаково. Тобто покупець може обрати зручніший варіант без суттєвої переплати за іншу систему.



Звичні унітази поступаються новим / Фото Unsplash

Чи доведеться переробляти ванну кімнату?

Заміна звичайного унітаза на модель із вищою чашею зазвичай не потребує перепланування приміщення. Якщо нова сантехніка має сумісне підключення, її можна встановити на тому самому місці, не змінюючи підведення води та каналізаційний випуск.

Однак перед купівлею важливо перевірити габарити конкретної моделі, спосіб монтажу й розташування каналізаційного підключення. Також варто врахувати, що сама робота зі встановлення може коштувати трохи дорожче залежно від обраної конструкції та умов у ванній кімнаті.

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Кому не підійде унітаз комфортної висоти?

Попри очевидні переваги, вища модель не є універсальним рішенням. Людям невисокого зросту, зокрема тим, хто нижчий за 162 сантиметри, може бути зручніше користуватися стандартним унітазом. Те саме стосується дітей. Причина проста: під час сидіння ступні мають комфортно спиратися на підлогу.

Якщо унітаз занадто високий, ноги можуть звисати або не мати достатньої опори. Це створює додатковий дискомфорт і нівелює переваги вищої конструкції. Тому перед купівлею варто не лише орієнтуватися на модні тенденції, а й перевірити, чи підходить висота всім членам родини.

Отже, унітази комфортної висоти – це не просто новий тренд у сантехніці, а практичне рішення для тих, кому важливо менше навантажувати ноги та суглоби. Головне – підібрати модель під зріст і потреби людей, які користуватимуться нею щодня.