Кухня буквально исчезает из интерьеров: что такое тренд "невидимой кухни"

Кухня все чаще перестает быть главным акцентом интерьера. Один из современных подходов в дизайне – "невидимая кухня", в которой бытовую технику, посуду, раковину и даже рабочую поверхность стараются максимально скрыть из виду.

Как отмечает The Spruce, этот тренд особенно актуален для квартир с открытой планировкой, где кухня объединена с гостиной.

Что такое "невидимая кухня"?

Основная идея тренда заключается в том, чтобы кухня не выглядела отдельной функциональной зоной, а плавно сливалась с интерьером помещения. Для этого используют мебельные фасады без ручек, за которыми скрывают:

холодильник,

духовку,

посудомоечную машину и другую технику.

Часть мелкой бытовой техники – например, тостеры или кофеварки – также убирают в специальные шкафы или скрытые ниши. В результате вместо традиционной кухни с большим количеством видимых приборов и предметов интерьер может выглядеть как сдержанная мебельная композиция.



Что такое "невидимая кухня" / Фото Unsplash

Как сделать кухню "невидимой"?

Есть несколько характерных решений:

Фасады без ручек. Дверцы открываются нажатием или с помощью скрытых механизмов. Это помогает убрать лишние детали и сделать поверхность мебели визуально целостной.

Дверцы открываются нажатием или с помощью скрытых механизмов. Это помогает убрать лишние детали и сделать поверхность мебели визуально целостной. Встроенная техника. Холодильник, духовку и посудомоечную машину прячут за фасадами, чтобы они не привлекали внимания.

Холодильник, духовку и посудомоечную машину прячут за фасадами, чтобы они не привлекали внимания. Скрытые системы хранения. Посуда, бытовая техника и кухонные мелочи хранятся в больших шкафах, выдвижных секциях или специальных нишах. Почему меньше предметов остается на столешнице, тем сильнее проявляется эффект "невидимой кухни".

Посуда, бытовая техника и кухонные мелочи хранятся в больших шкафах, выдвижных секциях или специальных нишах. Почему меньше предметов остается на столешнице, тем сильнее проявляется эффект "невидимой кухни". Единая столешница. Варочную поверхность и мойку стараются максимально интегрировать в рабочую зону. В некоторых современных решениях используют индукционные панели, которые почти незаметны, когда ими не пользуются.

Варочную поверхность и мойку стараются максимально интегрировать в рабочую зону. В некоторых современных решениях используют индукционные панели, которые почти незаметны, когда ими не пользуются. Панели, скрывающие кухню. В некоторых интерьерах используют раздвижные или складные фасады. Когда кухня не нужна, их можно закрыть – и зона приготовления пищи буквально исчезает из поля зрения.

Почему этот тренд набирает популярность?

Одна из причин – распространение открытой планировки. Когда кухня, столовая и гостиная находятся в одном пространстве, традиционная кухонная техника и множество предметов на столешнице могут создавать визуальный беспорядок.

"Невидимая кухня" позволяет сделать помещение более целостным: в повседневной жизни оно остается полноценной кухней, но визуально может напоминать часть гостиной. Именно поэтому этот подход особенно хорошо работает в небольших квартирах и студиях.