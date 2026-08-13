Як зазначає The Spruce, особливо актуальним цей тренд є для квартир із відкритим плануванням, де кухня поєднана з вітальнею.

Що таке "невидима кухня"?

Головна ідея тренду полягає в тому, щоб кухня не виглядала окремою функціональною зоною, а плавно зливалася з інтер'єром помешкання. Для цього використовують меблеві фасади без ручок, за якими ховають:

  • холодильник,
  • духовку,
  • посудомийну машину та іншу техніку.

Частину дрібної побутової техніки – наприклад, тостери чи кавоварки – також прибирають у спеціальні шафи або приховані ніші. У результаті замість традиційної кухні з великою кількістю видимих приладів та предметів інтер'єр може виглядати як стримана меблева композиція.


Що таке "невидима кухня" / Фото Unsplash

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Як зробити кухню "невидимою"?

Є кілька характерних рішень:

  • Фасади без ручок. Дверцята відкриваються натисканням або за допомогою прихованих механізмів. Це допомагає прибрати зайві деталі та зробити поверхню меблів візуально цілісною.
  • Вбудована техніка. Холодильник, духовку та посудомийну машину ховають за фасадами, щоб вони не привертали уваги.
  • Приховані системи зберігання. Посуд, побутові прилади та кухонні дрібниці зберігаються у великих шафах, висувних секціях або спеціальних нішах. Чим менше предметів залишається на стільниці, тим сильніше проявляється ефект "невидимої кухні".
  • Єдина стільниця. Варильну поверхню та мийку намагаються максимально інтегрувати в робочу зону. В окремих сучасних рішеннях використовують індукційні панелі, які майже не помітні, коли ними не користуються.
  • Панелі, що приховують кухню. У деяких інтер'єрах використовують розсувні або складні фасади. Коли кухня не потрібна, їх можна закрити – і зона приготування їжі буквально зникає з поля зору.

Чому цей тренд набирає популярності?

Одна з причин – поширення відкритого планування. Коли кухня, їдальня та вітальня знаходяться в одному просторі, традиційна кухонна техніка та безліч предметів на стільниці можуть створювати візуальний безлад.

"Невидима кухня" дозволяє зробити приміщення більш цілісним: у повсякденному житті воно залишається повноцінною кухнею, але візуально може нагадувати частину вітальні. Саме тому цей підхід особливо добре працює у невеликих квартирах та студіях.