Не утепление стен и не новые окна: какой неожиданный способ поможет сохранить тепло

Зимой тепло из дома уходит не только через стены или крышу – значительная его часть теряется через окна. Чтобы уменьшить эти потери, не обязательно сразу устанавливать новые стеклопакеты или тратить деньги на масштабное утепление. Есть более простое решение, которое помогает сохранять тепло в помещении, – наружные рольставни.

Эксперты WP dom рассказали, как они работают и почему могут пригодиться в отопительный сезон.

Как наружные рольставни помогают сохранять тепло?

Секрет эффективности наружных ролет заключается в их конструкции. Когда полотно опускается, между ним и стеклом образуется воздушная прослойка. Если воздух в этом пространстве остается относительно неподвижным, он замедляет передачу тепла от окна наружу.

Алюминиевые ламели создают дополнительный барьер между стеклопакетом и холодной внешней средой. В результате окно охлаждается медленнее, а в помещении легче поддерживать комфортную температуру. В то же время эффективность зависит от герметичности конструкции, типа ролет и самого окна. Они не заменяют качественное остекление или утепление дома, но могут дополнять их.



Как наружные роллеты помогают сохранять тепло / Фото Unsplash

Почему рольставни полезны именно зимой?

В холодное время года наружные роллеты могут выполнять сразу несколько функций:

Уменьшать теплопотери. Воздушная прослойка между рольставнями и стеклом дополнительно изолирует окно.

прослойка между рольставнями и стеклом дополнительно изолирует окно. Защищать от холодного ветра. Опущенное полотно уменьшает прямое воздействие ветра на оконную конструкцию.

полотно уменьшает прямое воздействие ветра на оконную конструкцию. Повышать комфорт у окон. Когда внутренняя поверхность стекла меньше охлаждается, находиться рядом с ним может быть приятнее.

внутренняя поверхность стекла меньше охлаждается, находиться рядом с ним может быть приятнее. Обеспечивать затемнение и приватность. Ролеты также помогают ограничивать проникновение света и защищают дом от посторонних взглядов.

Чтобы получить больше пользы, в холодные ночи ролеты стоит опускать, а днем, когда солнце прогревает помещение, по возможности открывать. Так можно воспользоваться естественным солнечным теплом.

Помогут ли роллеты снизить расходы на отопление?

Наружные роллеты могут уменьшать теплопотери через окна, однако конкретная экономия зависит от типа стеклопакетов, качества монтажа, площади остекления и климатических условий. Поэтому не стоит ожидать одинакового результата в каждом доме.

Перед установкой важно правильно подобрать конструкцию и проверить, подходит ли она к конкретным окнам. Особенно это актуально для старых домов, где тепло может уходить не только через стекло, но и через щели в рамах или недостаточно утепленные стены.

Наружные роллеты не заменят комплексного утепления, но могут стать дополнительным способом сохранить тепло зимой. А еще они защищают окна от солнца летом, помогая уменьшить перегрев комнат.