Експерти WP dom розповіли, як вони працюють і чому можуть стати корисними під час опалювального сезону.

Як зовнішні ролети допомагають зберігати тепло?

Секрет ефективності зовнішніх ролет полягає в їхній конструкції. Коли полотно опускається, між ним і склом утворюється повітряний прошарок. Якщо повітря в цьому просторі залишається відносно нерухомим, воно сповільнює передачу тепла від вікна назовні.

Алюмінієві ламелі створюють додатковий бар'єр між склопакетом і холодним зовнішнім середовищем. У результаті вікно може повільніше охолоджуватися, а в приміщенні легше підтримувати комфортну температуру. Водночас ефективність залежить від герметичності конструкції, типу ролет і самого вікна. Вони не замінюють якісного скління чи утеплення будинку, але можуть доповнювати їх.



Як зовнішні ролети допомагають зберігати тепло / Фото Unsplash

Чому ролети корисні саме взимку?

У холодну пору року зовнішні ролети можуть виконувати одразу кілька функцій:

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Зменшувати тепловтрати. Повітряний прошарок між ролетами та склом додатково ізолює вікно.

Повітряний прошарок між ролетами та склом додатково ізолює вікно. Захищати від холодного вітру. Опущене полотно зменшує прямий вплив вітру на віконну конструкцію.

Опущене полотно зменшує прямий вплив вітру на віконну конструкцію. Підвищувати комфорт біля вікон. Коли внутрішня поверхня скла менше охолоджується, перебувати поруч із ним може бути приємніше.

Коли внутрішня поверхня скла менше охолоджується, перебувати поруч із ним може бути приємніше. Забезпечувати затемнення та приватність. Ролети також допомагають обмежувати проникнення світла й захищають оселю від сторонніх поглядів.

Щоб отримати більше користі, у холодні ночі ролети варто опускати, а вдень, коли сонце прогріває приміщення, за можливості відкривати. Так можна скористатися природним сонячним теплом.

Чи допоможуть ролети зменшити витрати на опалення?

Зовнішні ролети можуть зменшувати тепловтрати через вікна, однак конкретна економія залежить від типу склопакетів, якості монтажу, площі скління та кліматичних умов. Тому не варто очікувати однакового результату в кожному будинку.

Перед встановленням важливо правильно підібрати конструкцію та перевірити, чи підходить вона до конкретних вікон. Особливо це актуально для старих будинків, де тепло може виходити не лише через скло, а й через щілини в рамах або недостатньо утеплені стіни.

Зовнішні ролети не замінять комплексного утеплення, але можуть стати додатковим способом зберегти тепло взимку. А ще вони захищають вікна від сонця влітку, допомагаючи зменшувати перегрівання кімнат.