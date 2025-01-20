7 вещей, которые стоит знать перед установкой теплого пола

Все больше людей выбирают теплый пол, как альтернативу классическим системам отопления. Многие устанавливают его как дополнительный источник отопления, ведь система долго держит тепло.

Так, прежде чем восхищаться преимуществами теплого пола, следует учесть некоторые советы экспертов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Теплый пол следует выбирать, учитывая тип дома

Условно, все системы теплого пола можно условно разделить на 2 категории:

"мокрые" (водяные),

"сухие" (электрические).

Электрические системы обычно состоят из тонких матов или проводов, которые не слишком влияют на уровень пола, ведь устанавливаются под покрытием. При включении провода нагреваются и пол становится теплым. "Сухую" систему проще установить, особенно если говорится о не новостройке. Также электрический теплый пол станет идеальным вариантом, если использовать эту систему как дополнительный способ обогрева.

В то же время "мокрый" (водяной) теплый пол станет лучшим решением в новостройке. Дело в том, что водная система требует большее количество монтажных работ – включая утепление стяжки пола.

Теплый пол / Фото Getty Images

Проконсультируйтесь со специалистами

Теплый пол – это не та вещь, которую можно просто купить в готовом виде без предварительных консультаций со специалистами. Тип системы, производитель, как и где можно устанавливать – это все ключевые аспекты, которые следует учесть еще на этапе планирования.

Эксперт по отоплению Том Эдмундс отмечает, что консультация нужна и для того, чтобы выбрать лучший продукт для собственных нужд и при этом – исключить возможные ошибки.

Дополнительная изоляция

Если устанавливать теплый пол в старом доме, то может понадобиться дополнительная изоляция. Речь идет не только о полу, но и изоляции чердака, качественные стеклопакеты и герметично установленные двери и окна. Чтобы отопление теплым полом действительно было эффективным, следует избавиться от всех сквозняков, закрыть камины и повесить качественные шторы или жалюзи, которые не будут пропускать холодный воздух.

Миф о "больших разрушениях"

О теплом полу есть два самых распространенных мифа: "дорого" и "очень много хлопот с ремонтом". Впрочем, сейчас производители предлагают различные модели, и установка теплого пола может быть на самом деле очень бюджетным вариантом.

Кроме того, не придется разбивать весь старый пол, ведь современные системы имеют толщину даже менее 2 миллиметров. Поэтому, полностью обновлять стяжку не придется, ведь уровень пола останется почти незаметным и неощутимым для жителей.

Много ли пола надо разбить для установки системы / Фото Freepik

Теплый пол должны устанавливать профессионалы

Каким бы мастером вы не были, однако установку теплого пола лучше доверить профессионалам. Конечно, существуют специальные комплекты теплого пола, которые можно установить своими руками. В таких случаях производители предоставляют подробную пошаговую инструкцию. Впрочем, вопрос безопасности жилья лучше доверить специалистам, которые имеют опыт в установке теплого пола.

Теплый пол нельзя сразу эксплуатировать

Терпение – главный ключ к правильной работе теплого пола. Так, сразу после установки систему не следует использовать на полную мощность. Сначала следует постепенно вводить теплую воду, перед этим установив минимальную температуру на комнатных датчиках. После этого системе следует дать время для регулирования температуры воды. Только после этого следует постепенно повышать температуру в системе.

Не все типы покрытия совместимы с теплым полом

Как оказывается, не все покрытия совместимы с теплым полом. Во-первых, следует выбирать такое покрытие, которое имеет высокую теплопроводность. Говорится о плитке, камень и обработанную древесину. Сейчас наиболее популярным вариантом сочетания с теплым полом является керамическая плитка с эффектом дерева. В то же время деревянное покрытие из бука или клена может оказаться несовместимым с некоторыми системами.

Во-вторых, следует учитывать что теплый пол ни в коем случае нельзя покрывать коврами. Это может привести к серьезному перегреву.