Ошибки в уборке, которые никогда не делают профи
- Профессиональные клинеры советуют избегать начала уборки без подготовки, поскольку это приводит к распространению пыли по поверхностям.
- Игнорирование принципа "сверху вниз" и чрезмерное использование универсальных средств могут ухудшить качество уборки и повредить деликатные поверхности.
Многие стремятся иметь идеально чистый дом, но результат часто далек от идеала. Профессиональные клинеры уверяют: проблема не в средствах, а в неправильных привычках.
Свои секреты раскрыл владелец клининговой компании Bear Brothers Cleaning Форрест Уэббер в комментарии Southernliving, передает 24 Канал.
Форрест Уэббер поделился самыми распространенными ошибками, которые делают даже опрятные хозяева - и объяснил, почему они только ухудшают ситуацию.
Какие ошибки в уборке мешают чистоте?
- Пропуск подготовительных шагов
Начинать уборку без подготовки – как красить стены без грунтовки. Если не вытереть пыль перед тем как пылесосить, она просто распространяется по поверхностям.
Если уж тратите время на уборку – делайте это правильно, чтобы не переделывать работу дважды,
– посоветовал Уэббер.
- Игнорирование принципа "сверху вниз"
Профессионалы всегда убирают "сверху вниз": сначала светильники и полки, потом столешницы, и только потом – пол. Это предотвращает падение пыли на уже чистые зоны. Такая методичность – главное отличие между профессиональной уборкой и "быстрым марафоном перед гостями".
Типичные ошибки в уборке / Фото Africa Images
- Чрезмерное использование универсальных средств
Как пишет Martha Stewart, "одно средство для всего" – маркетинговый миф. Уэббер объясняет, что многофункциональные формулы могут повредить деликатные поверхности, например мрамор, нержавеющую сталь или древесину.
Хорошая уборка – это не марафон и не каторга. Это система: подготовка – порядок действий – внимательность к деталям.
