Багато хто прагне мати ідеально чистий дім, але результат часто далекий від ідеалу. Професійні клінери запевняють: проблема не в засобах, а в неправильних звичках.

Свої секрети розкрив власник клінінгової компанії Bear Brothers Cleaning Форрест Уеббер у коментарі Southernliving, передає 24 Канал.

Форрест Уеббер поділився найпоширенішими помилками, які роблять навіть охайні господарі — і пояснив, чому вони лише погіршують ситуацію.

Які помилки в прибиранні заважають чистоті?

Пропуск підготовчих кроків

Починати прибирання без підготовки – як фарбувати стіни без ґрунтовки. Якщо не витерти пил перед тим як пилососити, він просто розповсюджується по поверхнях.

Якщо вже витрачаєте час на прибирання – робіть це правильно, щоб не переробляти роботу двічі,

– порадив Уеббер.

Ігнорування принципу "згори донизу"

Професіонали завжди прибирають "згори донизу": спочатку світильники й полиці, потім стільниці, і лише потім – підлогу. Це запобігає падінню пилу на вже чисті зони. Така методичність – головна відмінність між професійним прибиранням і "швидким марафоном перед гостями".



Типові помилки в прибиранні / Фото Africa Images

Надмірне використання універсальних засобів

Як пише Martha Stewart, "один засіб для всього" – маркетинговий міф. Уеббер пояснює, що багатофункціональні формули можуть пошкодити делікатні поверхні, як-от мармур, нержавіючу сталь чи деревину.

Хороше прибирання – це не марафон і не каторга. Це система: підготовка – порядок дій – уважність до деталей.

Які ділянки варто прибирати щопонеділка?