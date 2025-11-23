Не ждите весны: какие 3 дерева важно обрезать уже сейчас

В некоторых регионах Украины уже выпал первый снег, а это значит, что морозы не за горами. Поэтому владельцам деревьев стоит позаботиться об обрезке.

Какие деревья стоит обрезать перед морозами?

Яблони и груши

Плодовые деревья первыми попадают в список на осеннюю обрезку. Все потому, что удаление старых, больных и поломанных ветвей снижает риск поражения грибковыми инфекциями и вредителями.

Как: обрезают тонкие и загущенные ветви, формируют крону для лучшего освещения и вентиляции.

Совет: делайте это после листопада, когда дерево находится в состоянии покоя.

Вишни и черешни

Эти деревья очень чувствительны к морозам и перепадам температур. Ведь старые и слабые ветви легко ломаются под тяжестью снега, а грибковые болезни зимуют на живых побегах.

Как: удаляют слабые, больные и неправильно растущие ветви, оставляя только сильные и здоровые.

Совет: обрезку лучше делать в сухую погоду, чтобы минимизировать риск заражения.



Орехи и орешники

Деревья с толстой древесиной требуют особого внимания. Ведь толстые ветви могут трескаться от мороза или тяжелого снега, что приводит к повреждению всей кроны.

Как: обрезают ветки, которые растут внутрь или трутся о другие, а также удаляют засохшие побеги.

Совет: укорачивайте длинные ветки постепенно, оставляя короткие "пеньки", чтобы дерево лучше переносило зиму.

Что важно знать перед обрезкой деревьев?

Woodland Trust советует:

Используйте острый и чистый инструмент – это снижает риск инфекций. Обрезку проводите в сухую, безветренную погоду. Не обрезайте слишком сильно – деревья должны сохранить запас энергии для зимы. После обрезки можно обработать срезы садовым варом или специальным защитным средством от мороза и болезней.

Какие растения нельзя обрезать осенью?