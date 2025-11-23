Не чекайте весни: які 3 дерева важливо обрізати вже зараз

У деяких регіонах України вже випав перший сніг, а це означає, що морози не за горами. Тож власникам дерев варто подбати про обрізку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Які дерева варто обрізати перед морозами?

Яблуні та груші

Плодові дерева першими потрапляють у список на осінню обрізку. Все тому, що видалення старих, хворих та поламаних гілок знижує ризик ураження грибковими інфекціями та шкідниками.

Як: обрізають тонкі та загущені гілки, формують крону для кращого освітлення та вентиляції.

Порада: робіть це після листопаду, коли дерево перебуває у стані спокою.

Вишні та черешні

Ці дерева дуже чутливі до морозів і перепадів температур. Адже старі та слабкі гілки легко ламаються під вагою снігу, а грибкові хвороби зимують на живих пагонах.

Як: видаляють слабкі, хворі та неправильно зростаючі гілки, залишаючи лише сильні та здорові.

Порада: обрізку краще робити в суху погоду, щоб мінімізувати ризик зараження.



Топ-3 дерев на подвір’ї, які обов’язково треба обрізати до зимових морозів / Фото Africa Images

Горіхи та ліщини

Дерева з товстою деревиною вимагають особливої уваги. Адже товсті гілки можуть тріскатися від морозу або важкого снігу, що призводить до пошкодження всієї крони.

Як: обрізають гілки, які ростуть всередину або труться об інші, а також видаляють засохлі пагони.

Порада: скорочуйте довгі гілки поступово, залишаючи короткі "пеньки", щоб дерево краще переносило зиму.

Що важливо знати перед обрізкою дерев?

Woodland Trust радить:

Використовуйте гострий та чистий інструмент – це знижує ризик інфекцій. Обрізку проводьте у суху, безвітряну погоду. Не обрізайте надто сильно – дерева повинні зберегти запас енергії для зими. Після обрізки можна обробити зрізи садовим варом або спеціальним захисним засобом від морозу та хвороб.

Які рослини неможна обрізати восени?