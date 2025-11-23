Не чекайте весни: які 3 дерева важливо обрізати вже зараз
- Плодові дерева, такі як яблуні та груші, слід обрізати восени, щоб зменшити ризик ураження грибковими інфекціями та шкідниками.
- Вишні, черешні, горіхи та ліщини потребують особливої уваги через чутливість до морозів і ризик пошкодження гілок під вагою снігу.
У деяких регіонах України вже випав перший сніг, а це означає, що морози не за горами. Тож власникам дерев варто подбати про обрізку.
Які дерева варто обрізати перед морозами?
- Яблуні та груші
Плодові дерева першими потрапляють у список на осінню обрізку. Все тому, що видалення старих, хворих та поламаних гілок знижує ризик ураження грибковими інфекціями та шкідниками.
Як: обрізають тонкі та загущені гілки, формують крону для кращого освітлення та вентиляції.
Порада: робіть це після листопаду, коли дерево перебуває у стані спокою.
- Вишні та черешні
Ці дерева дуже чутливі до морозів і перепадів температур. Адже старі та слабкі гілки легко ламаються під вагою снігу, а грибкові хвороби зимують на живих пагонах.
Як: видаляють слабкі, хворі та неправильно зростаючі гілки, залишаючи лише сильні та здорові.
Порада: обрізку краще робити в суху погоду, щоб мінімізувати ризик зараження.
- Горіхи та ліщини
Дерева з товстою деревиною вимагають особливої уваги. Адже товсті гілки можуть тріскатися від морозу або важкого снігу, що призводить до пошкодження всієї крони.
Як: обрізають гілки, які ростуть всередину або труться об інші, а також видаляють засохлі пагони.
Порада: скорочуйте довгі гілки поступово, залишаючи короткі "пеньки", щоб дерево краще переносило зиму.
Що важливо знати перед обрізкою дерев?
Woodland Trust радить:
- Використовуйте гострий та чистий інструмент – це знижує ризик інфекцій.
- Обрізку проводьте у суху, безвітряну погоду.
- Не обрізайте надто сильно – дерева повинні зберегти запас енергії для зими.
- Після обрізки можна обробити зрізи садовим варом або спеціальним захисним засобом від морозу та хвороб.
Які рослини неможна обрізати восени?
- Не варто обрізати гортензії, наперстянки, азалії та форзицію восени, щоб забезпечити їх пишне цвітіння навесні.
- Восени рекомендується посадка нарцисів та підживлення полуниці для гарного весняного врожаю.