Мир интерьерного дизайна меняется каждый год –и то, что еще недавно считалось эталоном стиля, теперь все чаще называют "стерильным". Ведущие дизайнеры заявили: в 2026-м минимализм, где "все идеально подходит друг к другу", окончательно потеряет актуальность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий основательницы Storie Collective Сары Свабб изданию aol.

Какой тренд в декоре не будет в моде в 2026 году?

Свабб объяснила, что пространства, где совпадают оттенки дерева, металлы и палитра цветов, выглядят “слишком правильными” и лишенными души. Ее коллега, Трейси Моррис с Tracy Morris Design, добавляет, что такие интерьеры скорее напоминают выставочные залы, чем живые дома.

Эксперты советуют вместо этого добавлять в пространство неожиданные акценты:

картины,

мебель от локальных мастеров,

предметы с историей.

Совершенство – это скучно,

– отметила Свабб.

Дизайнеры призывают сочетать текстуры и эпохи, экспериментировать с формами и цветами.

Что еще потеряет актуальность?

Кроме ухода от "идеальных" интерьеров, в 2026-м дизайнеры прогнозируют исчезновение еще двух популярных трендов – геометрической мебели и холодных серых оттенков, которые уступят место более теплым и более человечным формам дома.

Что известно о минимализме?

ArchDaily пишет, что минимализм как стиль в дизайне интерьеров стал популярным в середине ХХ века, примерно в 1960 – 1970-х годах, хотя его философские и эстетические корни уходят значительно раньше. После пандемии COVID-19 и тренда на cozy living или Japandi, классический минимализм начали заменять более теплые, более "человечные" стили – теплый минимализм, органический модерн, макси-минимализм.



Какой тренд в декоре вы больше не увидите в 2026 году / Фото Africa Images

Основная тенденция последних лет – меньше стерильности, больше характера: минимализм эволюционирует в направлении комфорта, текстур и личных деталей.

