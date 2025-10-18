Слишком идеально: какой тренд в декоре вы больше не увидите в 2026 году
- В 2026 году минимализм, где "все идеально подходит друг к другу", потеряет актуальность в пользу пространств с неожиданными акцентами и менее стерильным дизайном.
- Дизайнеры прогнозируют исчезновение популярных трендов геометрической мебели и холодных серых оттенков, отдавая предпочтение более теплым и более человечным формам дома.
Мир интерьерного дизайна меняется каждый год –и то, что еще недавно считалось эталоном стиля, теперь все чаще называют "стерильным". Ведущие дизайнеры заявили: в 2026-м минимализм, где "все идеально подходит друг к другу", окончательно потеряет актуальность.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий основательницы Storie Collective Сары Свабб изданию aol.
Какой тренд в декоре не будет в моде в 2026 году?
Свабб объяснила, что пространства, где совпадают оттенки дерева, металлы и палитра цветов, выглядят “слишком правильными” и лишенными души. Ее коллега, Трейси Моррис с Tracy Morris Design, добавляет, что такие интерьеры скорее напоминают выставочные залы, чем живые дома.
Эксперты советуют вместо этого добавлять в пространство неожиданные акценты:
- картины,
- мебель от локальных мастеров,
- предметы с историей.
Совершенство – это скучно,
– отметила Свабб.
Дизайнеры призывают сочетать текстуры и эпохи, экспериментировать с формами и цветами.
Что еще потеряет актуальность?
Кроме ухода от "идеальных" интерьеров, в 2026-м дизайнеры прогнозируют исчезновение еще двух популярных трендов – геометрической мебели и холодных серых оттенков, которые уступят место более теплым и более человечным формам дома.
Что известно о минимализме?
ArchDaily пишет, что минимализм как стиль в дизайне интерьеров стал популярным в середине ХХ века, примерно в 1960 – 1970-х годах, хотя его философские и эстетические корни уходят значительно раньше. После пандемии COVID-19 и тренда на cozy living или Japandi, классический минимализм начали заменять более теплые, более "человечные" стили – теплый минимализм, органический модерн, макси-минимализм.
Какой тренд в декоре вы больше не увидите в 2026 году / Фото Africa Images
Основная тенденция последних лет – меньше стерильности, больше характера: минимализм эволюционирует в направлении комфорта, текстур и личных деталей.
