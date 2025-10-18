Занадто ідеально: який тренд у декорі ви більше не побачите у 2026 році
- У 2026 році мінімалізм, де "все ідеально пасує одне до одного", втратить актуальність на користь просторів з несподіваними акцентами та менш стерильним дизайном.
- Дизайнери прогнозують зникнення популярних трендів геометричних меблів і холодних сірих відтінків, віддаючи перевагу теплішим і більш людяним формам дому.
Світ інтер'єрного дизайну змінюється щороку – і те, що ще недавно вважалося еталоном стилю, тепер дедалі частіше називають "стерильним". Провідні дизайнери заявили: у 2026-му мінімалізм, де "все ідеально пасує одне до одного", остаточно втратить актуальність.
Який тренд у декорі не буде в моді у 2026 році?
Свабб пояснила, що простори, де збігаються відтінки дерева, метали та палітра кольорів, виглядають “занадто правильними” і позбавленими душі. Її колега, Трейсі Морріс із Tracy Morris Design, додає, що такі інтер'єри радше нагадують виставкові зали, ніж живі будинки.
Експерти радять натомість додавати у простір несподівані акценти:
- картини,
- меблі від локальних майстрів,
- предмети з історією.
Досконалість – це нудно,
– зазначила Свабб.
Дизайнери закликають поєднувати текстури й епохи, експериментувати з формами та кольорами.
Що ще втратить актуальність?
Крім відходу від "ідеальних" інтер'єрів, у 2026-му дизайнери прогнозують зникнення ще двох популярних трендів – геометричних меблів і холодних сірих відтінків, що поступляться місцем теплішим і більш людяним формам дому.
Що відомо про мінімалізм?
ArchDaily пише, що мінімалізм як стиль у дизайні інтер'єрів став популярним у середині ХХ століття, приблизно в 1960 – 1970-х роках, хоча його філософські та естетичні корені сягають значно раніше. Після пандемії COVID-19 і тренду на cozy living чи Japandi, класичний мінімалізм почали замінювати тепліші, більш "людяні" стилі – теплий мінімалізм, органічний модерн, максі-мінімалізм.
Який тренд у декорі ви більше не побачите у 2026 році / Фото Africa Images
Основна тенденція останніх років – менше стерильності, більше характеру: мінімалізм еволюціонує у напрямку комфорту, текстур і особистих деталей.
