Один из самых главных элементов на кухне – шкафы. Именно мебель придает интерьеру соответствующий характер и делает пространство уютным. Так, в зависимости от материала и цвета фасадов, кухня может иметь как современный, так и устаревший вид.

Сейчас трендовой снова становится мебель, которая была популярной 30 – 40 лет назад. Что снова возвращается в моду на кухнях, сообщает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Какой главный кухонный тренд 2026 года?

В моду снова возвращаются шкафы, которые были популярными в 1980 – 1990 годах. Речь идет о кухонной мебели из белого дуба.

В начале 2000-х годов эстетические предпочтения в интерьере начали резко меняться. На смену светлой мебели начали приходить темные оттенки ореха и вишни. Однако мода – циклична, и сейчас снова трендовой становится светлая мебель, особенно – цвета белого дуба.

Так, главным трендом 2026 года на кухнях есть шкафы из белого дуба. Они универсальные, легкие в уходе и создают вневременной интерьер, который всегда будет иметь стильный вид.

Пример кухни в цвете белого дуба: смотрите фото

В современном дизайне все больше хозяев выбирают легкий и светлый интерьер, который легко адаптировать к различным стилям. Земляные оттенки и натуральные материалы не теряют актуальности, а потому кухни из белого дуба вполне естественно возвращаются в моду.

Дизайнеры отмечают, что такая кухонная мебель очень гибкая в интерьере. Белый дуб может создать как традиционный деревенский дизайн, так и современную минималистичную эстетику.

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