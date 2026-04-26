Как превратить ванную в "люкс": простые дизайнерские решения

В 2026 году представление о роскоши в интерьере существенно изменилось. Дизайнеры все чаще отказываются от показной дороговизны в пользу минимализма, продуманных деталей и качественных материалов. По их словам, премиальный вид ванной комнаты сегодня определяется не количеством декора, а отсутствием визуального шума и функциональностью пространства.

Эксперты ELLE decor назвали семь ключевых решений, которые помогут создать эффект "дорогого" интерьера даже в обычной квартире.

Смотрите также Кажется стильным, но нет: 4 цвета, которые делают вашу кухню устаревшей

Как превратить свою ванную в SPA?

Матовые акценты вместо хрома

Глянцевые поверхности постепенно выходят из моды. Зато популярность приобретают матовые смесители – в оттенках черного, графита или приглушенного золота. Они выглядят сдержанно, современно и значительно практичнее в уходе.



Матовые акценты на кухне / Фото Pexels

Большой формат плитки

Мелкая плитка с большим количеством швов визуально "дробит" пространство. В тренде – большие плиты (например, 60 на 120 сантиметров), которые создают эффект монолитной поверхности и ассоциируются с дорогими материалами, например камень или бетон.

Душевая система в стиле SPA

Вместо стандартных леек все чаще выбирают встроенные душевые системы с широким верхним душем. Такой "тропический душ" не только выглядит эффектно, но и создает ощущение спа-пространства дома.



Душевая система в стиле SPA / Фото Pexels

Подвесная сантехника

Подвесные унитазы и раковины остаются одним из главных трендов. Они добавляют легкости интерьеру, упрощают уборку и визуально увеличивают пространство.



Подвесная сантехника не только красивая, но и практичная / Фото Pexels

Встроенные смесители

Как пишет Bloom Decors, системы скрытого монтажа – еще один элемент современного дизайна. Когда смеситель "выходит" из стены, это создает чистый и лаконичный вид, который ассоциируется с премиальными интерьерами.



Встроенные смесители добавляют элегантности пространству / Фото Pexels

Скрытое хранение

Беспорядок – главный враг стильного пространства. В современных ванных комнатах все вещи максимально скрыты: используются зеркальные шкафы до потолка, встроенные ниши и закрытые системы хранения.

Современный дизайн ванной комнаты – это сочетание минимализма, функциональности и качественных материалов. В 2026 году роскошь – это не избыток деталей, а продуманное пространство, в котором каждый элемент имеет свое место и работает на комфорт.

Ранее мы писали, что украинцы все чаще отдают предпочтение бесшовным покрытиям в ванной. Они выбирают микробетон, декоративное и венецианское оштукатуривание, из-за их эстетичности и практичности.