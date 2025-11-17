Попрощайтесь с белыми кухнями: какие цвета станут главными трендами в 2026 году

Кухня – это не просто место для приготовления пищи, а сердце вашего дома, где вы проводите время с семьей, встречаете друзей и наслаждаетесь утренним кофе. Цветовая палитра этого пространства играет ключевую роль в создании уюта и атмосферы, а дизайнеры уже прогнозируют, какие оттенки станут популярными в 2026 году.

Какие оттенки будут в тренде в следующем году – расскажет 24 Канал со ссылкой на AOL.

Белые кухни стоит оставить в прошлом?

Эксперты по интерьерному дизайну отмечают, что полностью белые кухни официально вышли из моды. Люди отходят от классических нейтральных цветов и отдают предпочтение более теплым и смелым оттенкам, которые оживляют пространство и добавляют ему характера.

Какие оттенки будут в тренде в следующем году?

Среди наиболее популярных цветов называют нежный персиковый и терракотовый. Они гармонично сочетают теплоту и мягкость, создавая уютную атмосферу, не перегружая кухню.

Эти оттенки прекрасно подходят для тех, кто хочет освежить интерьер, придать ему характера и сделать кухню настоящим центром дома.

Какие кухни будут в моде в 2026 году / Фото Pinterest

Почему это работает?

Как пишет Roccia, персиковые и терракотовые тона помогают подчеркнуть привлекательность кухонного пространства и сделать его более "живым". Они идеально вписываются в современные тенденции дизайна, где доминируют успокаивающие и естественные оттенки, что делают помещение комфортным для длительного пребывания.

Как не прогадать с цветом стен?

Ранее мы писали, что есть лайфхак для выбора цвета стен. Он заключается в том, чтобы поднести руку к образцу краски, чтобы нейтрализовать оптическую иллюзию от белой стены. Эффект Безольда объясняет, как цвет может меняться в зависимости от окружающих оттенков, и нейтральный тон кожи помогает избежать этого искажения.