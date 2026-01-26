Прощай, серый: какие оттенки станут главными в интерьерах 2026 года

Каждый новый год приносит изменения – кто-то пересматривает свои привычки, кто-то планирует смену работы, а для многих актуальным становится обновление собственного пространства. Один из самых простых и одновременно самых эффективных способов освежить интерьер - покрасить стены.

Цвет стен не только придает комнате новое настроение, но и может повысить общую ценность жилья. Больше об этом расскажет Express.

Какие тренды в оформлении интерьеров будут в 2026 году?

Холодный минимализм наконец уходит в прошлое

Эксперты по дизайну интерьеров сходятся во мнении, что в 2026 году в тренде будут "природные цвета":

теплые нейтральные,

коричневые,

терракотовые,

глиняные оттенки.

Мода постепенно отходит от холодных серых тонов и искусственного минимализма, вместо этого делая акцент на уюте, естественности и ощущении заземления. Аналитика поисковых запросов Pinterest и Google подтверждает этот тренд: пользователи все чаще интересуются органическими, землистыми палитрами, которые создают теплую и спокойную атмосферу в доме.



Терракотовая спальня / Фото Pinterest

Дом как пространство для восстановления

Как пишет Business Insider, интерьеры с оздоровительным фокусом станут одним из главных направлений в 2026 году. Более 52% домовладельцев в Великобритании признались, что обустраивают свои дома так, чтобы они способствовали расслаблению и внутреннему балансу.

Земляные тона мгновенно "заземляют" пространство. По его словам, зеленые оттенки с примесью коричневого выглядят естественно и успокаивающе, не перегружая интерьер и не утомляя зрение. Коричневый, мокко и терракота – фавориты года.

В общем тренды 2026 года в интерьере четко указывают на стремление людей восстановить связь с природой, сделать дом местом покоя, осознанности и внутреннего баланса. Землистые оттенки не только добавляют тепла, но и поддерживают психологический комфорт – то, чего все больше нуждаются современные дома.

Какие цвета точно не надо использовать в интерьере?

Ранее мы писали, что дизайнеры назвали 5 цветов, которых следует избегать в интерьере. Среди них:

ярко-красный,

ядовитый желтый,

грязно-коричневый,

холодный больничный белый,

ярко-фиолетовый.

Зато эксперты рекомендуют выбирать нейтральные, природные цвета, такие как теплые бежевые, светло-серые, мягкие зеленые и пастельные оттенки для создания уюта в доме. Они не только создают уют, но и позволяют легко обновлять интерьер без нового ремонта. Цвет стен – это не о трендах, а о комфорте на каждый день. И здесь ошибки стоят дороже, чем кажется.