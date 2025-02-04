Будут везде: 6 главных садовых трендов в 2025 году

Независимо от того, есть ли у вас крошечный двор или просторный сад, ваше открытое пространство может стать местом для отдыха, встреч с близкими и выражения творчества.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, впрочем садовые тенденции меняются с годами, и 2025 год не станет исключением. Какие тренды будут самыми популярными в 2025 году и как легко интегрировать их в свой сад, рассказываем далее.

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Натуралистический дизайн

Современный сад все больше напоминает природные ландшафты. Популярным становится сочетание разновременных многолетних растений, которые создают эффект естественной среды. Такой подход обеспечивает цветущий вид в течение всего сезона и привлекает полезных насекомых и птиц.

Яркие цвета и текстуры

2025 год принесет больше смелых цветовых решений в садовый дизайн. Владельцы домов отдают предпочтение необычным оттенкам и уникальным текстурам. Популярность набирают растения с насыщенными цветами, которые добавляют саду динамики и энергии.

Водосберегающие насаждения

В современном садоводстве на первый план выходит экологичность и устойчивость. Растения, не требующие частого полива, становятся выбором номер один для многих садоводов. Они не только экономят воду, но и требуют минимального ухода.

Как выглядит трендовый сад: смотрите фото

Живые изгороди

Все больше владельцев садов выбирают живые изгороди вместо традиционных заборов. Они не только создают уют и защиту от шума, но и поддерживают местную экосистему. Трендом становится смешанное озеленение, когда используются различные виды растений для создания эффекта природного ландшафта.

Выращивание собственных цветов и сбор съедобных растений

Садоводы все больше увлекаются выращиванием собственных цветов для букетов. Также набирает популярность сбор природных материалов из собственного сада для создания уникальных композиций и выращивание растений, которые можно добавить в свой рацион.

Персонализированные детали

Самый главный тренд – создание сада, соответствующего вашим индивидуальным желаниям. Модульные открытые кухни, встроенные очаги, печи для пиццы, зоны для отдыха и места для садоводства – все это делает пространство уникальным и функциональным.