Американская светская львица и модель Пэрис Хилтон выросла в невероятно состоятельной семье. Она была в центре внимания еще с юного возраста и знает, как развлекаться. Многие считают, что наследница имеет только дорогие хобби, но одно из ее любимых занятий довольно дешевое. Более того, многих оно может напугать.

Пэрис Хилтон получает удовольствие от охоты за лягушками, передает 24 Канал со ссылкой на The Sun и Koimoi.

Что известно о необычном хобби Пэрис?

Я люблю охотиться на лягушек. Я делаю это на своих ранчо. У меня есть одно возле Окленда, Калифорнии, еще одно в Неваде, и я владею островом. Поэтому я ловлю лягушек, складываю их в ведро, а потом отпускаю,

– поделилась своим увлечением актриса.

Звезда призналась, что на самом деле она не такая, как ее представляет большинство: на подиумах, вечеринках или красных дорожках. Пэрис говорит, что она – пацанка, которой нравится рыбачить и смотреть на лягушек. "Я такая – немного чудаковатая в этом плане", – добавляет светская львица.

Итак, хотя хобби Пэрис – охота на лягушек – звучит необычно, она делает это не из жестокости, а скорее из интереса к природе. Она не вредит животным, а отпускает их, поэтому считает себя гуманнее обычных охотников.

Какие увлечения имеет королевская семья?

Принцесса Уэльская имеет немало хобби. Одно из ее самых любимых – фотография. Кейт Миддлтон занимается ею почти на профессиональном уровне. Король Чарльз, зато, не разделяет восторга своей невестки. Он считает, что фотография не способна передать все нюансы, а потому предпочитает живопись.

Принц Уильям долгое время любил ездить на мотоциклах. Его жену это увлечение мужа очень пугало. Известно, что принц после рождения троих детей покинул свое хобби.