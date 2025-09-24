Американська світська левиця і модель Періс Гілтон виросла в неймовірно заможній родині. Вона була в центрі уваги ще з юного віку і знає, як розважатися. Багато хто вважає, що спадкоємиця має лише дорогі хобі, але одне з її улюблених занять – доволі дешеве. Ба більше, багатьох воно може налякати.

Періс Гілтон отримує задоволення від полювання за жабами, передає 24 Канал із посиланням на The Sun та Koimoi.

Що відомо про незвичне хобі Періс?

Я люблю полювати на жаб. Я роблю це на своїх ранчо. У мене є одне біля Окленда, Каліфорнії, ще одне в Неваді, і я володію островом. Тож я ловлю жаб, складаю їх у відро, а потім відпускаю,

– поділилася своїм захопленням акторка.

Зірка зізналася, що насправді вона не така, як її уявляє більшість: на подіумах, вечірках або червоних доріжках. Періс каже, що вона – пацанка, якій подобається рибалити і дивитися на жаб. "Я така – трохи дивакувата в цьому плані", – додає світська левиця.

Отже, хоча хобі Періс – полювання на жаб – звучить незвично, вона робить це не з жорстокості, а швидше з інтересу до природи. Вона не шкодить тваринам, а відпускає їх, тож вважає себе гуманнішою за звичайних мисливців.

Які захоплення має королівська родина?

Принцеса Уельська має чимало хобі. Одне із її найулюбленіших – фотографія. Кейт Міддлтон займається нею майже на професійному рівні. Король Чарльз, натомість, не поділяє захвату своєї невістки. Він вважає, що фотографія не здатна передати усі нюанси, а тому надає перевагу живопису.

Принц Вільям тривалий час полюбляв їздити на мотоциклах. Його дружину це захоплення чоловіка дуже лякало. Відомо, що принц після народження трьох дітей покинув своє хобі.