Немцы уже давно не сажают туи: какие растения они выбирают вместо них

Туи на протяжении многих лет оставались фаворитами владельцев частных домов, ведь они быстро образуют густую зеленую изгородь. Однако в Западной Европе все больше внимания уделяют альтернативам, которые не только закрывают двор от посторонних глаз, но и поддерживают биоразнообразие.

Какие растения могут заменить популярные хвойные – расскажет KB.pl.

Почему туи теряют популярность?

Тую западную завезли в Европу из Северной Америки еще в XIX веке. Она стала популярной благодаря:

доступной цене,

неприхотливости,

способности быстро формировать густую вечнозеленую изгородь.

Впрочем, однообразная живая изгородь из туй имеет ограниченную ценность для местной фауны. Растения также конкурируют с соседними насаждениями за воду и питательные вещества, а в неблагоприятных условиях могут страдать от вредителей и болезней.

Какие хвойные растения посадить вместо туй?

Тис средний подойдет тем, кто хочет получить густую зеленую изгородь. Он хорошо переносит затенение и стрижку, растет медленно и не требует частой обрезки. Однако тис ядовит, поэтому это стоит учитывать, если на участке бывают дети или домашние животные.



Тис средний растет медленно и не требует частой обрезки / Фото Unsplash

Можжевельник хорошо себя чувствует на солнечных местах, выдерживает засуху и морозы. В то же время не все его сорта подходят для создания ровной высокой изгороди.



Можжевельник хорошо себя чувствует на солнечных местах / Фото Unsplash

Кипарисовик напоминает тую и подходит для формируемых живых изгородей. Однако морозостойкость зависит от сорта, поэтому для украинского климата важно выбирать растения, приспособленные к местным зимам.



Кипарисовик напоминает тую и подходит для формируемых живых изгородей / Фото Unsplash

Какие лиственные кустарники подойдут для живой изгороди?

Среди альтернатив хвойникам – граб, бирючина, барбарис и белая снежноягодница. Граб подходит для высокой плотной изгороди, а его листва осенью меняет цвет. Бирючина также хорошо переносит стрижку, а некоторые ее разновидности сохраняют листья зимой. Вечнозеленый самшит подойдет для низких бордюров, однако растет медленно.

Еще один вариант – лавровишня, которая образует густую зеленую стену. Она требует достаточного увлажнения, а ее морозостойкость зависит от сорта.

Почему смешанная живая изгородь может быть лучше туи?

Садоводы также советуют смешивать несколько видов растений: вечнозеленые кустарники, цветущие насаждения и растения с плодами, привлекающие птиц. Такая живая изгородь делает сад более разнообразным и создает больше возможностей для местных животных и насекомых.

В то же время состав насаждений нужно продумать заранее, учитывая:

освещение,

размеры взрослых растений,

частоту стрижки.

Также стоит избегать инвазивных видов, которые могут распространяться за пределы сада и вытеснять местные растения. Туи не обязательно выкорчевывать, если они уже растут во дворе. Но если вы только планируете ограждение, стоит учесть не только стоимость саженцев, но и будущие расходы на уход. Смешанная живая изгородь может стать удачным решением для тех, кто хочет сделать сад более разнообразным.