Немцы уже давно не сажают туи: какие растения они выбирают вместо них
Туи на протяжении многих лет оставались фаворитами владельцев частных домов, ведь они быстро образуют густую зеленую изгородь. Однако в Западной Европе все больше внимания уделяют альтернативам, которые не только закрывают двор от посторонних глаз, но и поддерживают биоразнообразие.
Какие растения могут заменить популярные хвойные – расскажет KB.pl.
Почему туи теряют популярность?
Тую западную завезли в Европу из Северной Америки еще в XIX веке. Она стала популярной благодаря:
- доступной цене,
- неприхотливости,
- способности быстро формировать густую вечнозеленую изгородь.
Впрочем, однообразная живая изгородь из туй имеет ограниченную ценность для местной фауны. Растения также конкурируют с соседними насаждениями за воду и питательные вещества, а в неблагоприятных условиях могут страдать от вредителей и болезней.
Какие хвойные растения посадить вместо туй?
- Тис средний подойдет тем, кто хочет получить густую зеленую изгородь. Он хорошо переносит затенение и стрижку, растет медленно и не требует частой обрезки. Однако тис ядовит, поэтому это стоит учитывать, если на участке бывают дети или домашние животные.
Тис средний растет медленно и не требует частой обрезки / Фото Unsplash
- Можжевельник хорошо себя чувствует на солнечных местах, выдерживает засуху и морозы. В то же время не все его сорта подходят для создания ровной высокой изгороди.
Можжевельник хорошо себя чувствует на солнечных местах / Фото Unsplash
- Кипарисовик напоминает тую и подходит для формируемых живых изгородей. Однако морозостойкость зависит от сорта, поэтому для украинского климата важно выбирать растения, приспособленные к местным зимам.
Кипарисовик напоминает тую и подходит для формируемых живых изгородей / Фото Unsplash
Какие лиственные кустарники подойдут для живой изгороди?
Среди альтернатив хвойникам – граб, бирючина, барбарис и белая снежноягодница. Граб подходит для высокой плотной изгороди, а его листва осенью меняет цвет. Бирючина также хорошо переносит стрижку, а некоторые ее разновидности сохраняют листья зимой. Вечнозеленый самшит подойдет для низких бордюров, однако растет медленно.
Еще один вариант – лавровишня, которая образует густую зеленую стену. Она требует достаточного увлажнения, а ее морозостойкость зависит от сорта.
Почему смешанная живая изгородь может быть лучше туи?
Садоводы также советуют смешивать несколько видов растений: вечнозеленые кустарники, цветущие насаждения и растения с плодами, привлекающие птиц. Такая живая изгородь делает сад более разнообразным и создает больше возможностей для местных животных и насекомых.
В то же время состав насаждений нужно продумать заранее, учитывая:
- освещение,
- размеры взрослых растений,
- частоту стрижки.
Также стоит избегать инвазивных видов, которые могут распространяться за пределы сада и вытеснять местные растения. Туи не обязательно выкорчевывать, если они уже растут во дворе. Но если вы только планируете ограждение, стоит учесть не только стоимость саженцев, но и будущие расходы на уход. Смешанная живая изгородь может стать удачным решением для тех, кто хочет сделать сад более разнообразным.