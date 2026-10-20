Які рослини можуть замінити популярні хвойники – розкаже KB.pl.

Чому туї втрачають популярність?

Тую західну завезли до Європи з Північної Америки ще в XIX столітті. Вона стала популярною завдяки:

доступній ціні,

невибагливості,

здатності швидко формувати густу вічнозелену огорожу.

Втім, одноманітний живопліт із туй має обмежену цінність для місцевої фауни. Рослини також конкурують із сусідніми насадженнями за воду та поживні речовини, а за несприятливих умов можуть страждати від шкідників і хвороб.

Які хвойні рослини посадити замість туй?

Тис середній підійде тим, хто хоче отримати густу зелену огорожу. Він добре переносить затінок і стрижку, росте повільно та не потребує частого формування. Однак тис отруйний, тому це варто враховувати, якщо на ділянці бувають діти або домашні тварини.



Тис середній росте повільно та не потребує частого формування / Фото Unsplash

Ялівець добре почувається на сонячних місцях, витримує посуху й морози. Водночас не всі його сорти підходять для створення рівної високої огорожі.



Ялівець добре почувається на сонячних місцях / Фото Unsplash

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Кипарисовик нагадує тую та підходить для формованих живоплотів. Проте морозостійкість залежить від сорту, тому для українського клімату важливо вибирати рослини, пристосовані до місцевих зим.



Кипарисовик нагадує тую та підходить для формованих живоплотів / Фото Unsplash

Які листяні кущі підійдуть для живоплоту?

Серед альтернатив хвойникам – граб, бирючина, барбарис і сніжноягідник білий. Граб підходить для високої щільної огорожі, а його листя восени змінює колір. Бирючина також добре переносить стрижку, а деякі її різновиди зберігають листя взимку. Самшит вічнозелений підійде для низьких бордюрів, проте росте повільно.

Ще один варіант – лавровишня, яка утворює густу зелену стіну. Вона потребує достатнього зволоження, а її морозостійкість залежить від сорту.

Чому змішаний живопліт може бути кращим за туї?

Садівники також радять змішувати кілька видів рослин: вічнозелені кущі, квітучі насадження та рослини з плодами, які приваблюють птахів. Такий живопліт робить сад різноманітнішим і створює більше можливостей для місцевих тварин та комах.

Водночас склад насаджень потрібно продумати заздалегідь, враховуючи:

освітлення,

розміри дорослих рослин,

частоту стрижки.

Також варто уникати інвазивних видів, які можуть поширюватися за межі саду та витісняти місцеві рослини. Туї не обов'язково викорчовувати, якщо вони вже ростуть на подвір'ї. Але якщо ви лише плануєте огорожу, варто врахувати не тільки вартість саджанців, а й майбутні витрати на догляд. Змішаний живопліт може стати вдалим рішенням для тих, хто хоче зробити сад різноманітнішим.