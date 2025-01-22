Чтобы весной не возникло проблем: 3 обязательные задачи, которые следует выполнить с газоном в январе

Может казаться, что в январе работы в саду нет, однако это не совсем так. С приближением конца зимы есть задания, которые лучше выполнить до весны. Хотя растения еще находятся в состоянии покоя, но уходовые работы следует делать уже.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что сделать с газоном в январе

Эксперт по садоводству Джейми Шипли заявил, что зимой не следует удобрять и стричь газоны, поскольку это может нарушить их естественные циклы, будет способствовать новому росту, который в холодную погоду может вызвать стресс у растения. Зимой трава отдыхает, чтобы сохранить энергию, быть сильнее и здоровее после начала вегетационного периода.

Зато в январе есть другие важные задачи для работ в саду. Поскольку зима уже близится к своему завершению, следует обратить внимание на уходовые работы за растениями, чтобы весной они имели максимум сил и энергии для здорового роста.

Во-первых, следует удалить весь мусор, если вы этого не сделали в конце осени или в декабре. Морозные листья привлекает вредителей, грибковые заболевания и сорняки, которые могут нанести вред газону. Кроме того, мох может существовать только во влажных условиях, а потому – могут конкурировать с травой за питательные вещества и солнечный свет.

Содержать свой газон в чистоте зимой важно, поскольку избыток влаги с морозных листьев может привлечь вредителей, грибковые заболевания и другие нежелательные растения.

Уход за вашим садом в первые месяцы облегчит уход за ним в течение года. Сгребайте и убирайте листья и мусор, чтобы все было опрятно, а трава и зелень имели солнечный свет и свежий воздух,

– посоветовал эксперт по садоводству.

Так, если вы заметили коричневые пятна на газоне, то это может быть мох. От него можно легко избавиться, если разрыхлить газон обычными граблями.



Мусор с газона следует убирать / Фото Unsplash

Во-вторых, подселите дождевых червей. Эти черви очень полезны для почвы, ведь разрыхляют ее. В результате, почва получает больше кислорода, солнечного света и воды, а значит – растениям будет комфортнее расти.

Кроме того, дождевые черви поедают гнилой растительный материал, что позволяет газону расти. Конечно, дождевые черви не самые милые животные в саду, но именно они поддерживают здоровую садовую почву.



Дождевые черви полезны для почвы / Фото Unsplash

В-третьих – помните об аэрации. Лучшее, что можно сделать для хорошего газона – не наступать на него во время морозов и снегопадов. Дело в том, что зимой лишнее давление может оставить на газоне коричневые или черные следы. Такая поврежденная трава привлекает вредителей, которые могут принести немало болезней, а также начинает гнить.

После сильных дождей заболоченные газоны могут нуждаться в аэрации. Используйте садовые вилы или механический аэратор, чтобы разрыхлить траву и заполнить отверстия,

– добавил Шипли.

Так, простой процесс прокалывания дыр в газоне с помощью вил будет способствовать лучшей циркуляции воздуха. Это один из лучших способов помочь газону оставаться здоровым, чтобы весной радовать глаз пышной и густой травой.