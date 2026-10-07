Как уберечь сад от замерзания: лишь одно простое действие – и проблем не будет

Многие садоводы считают, что после сбора урожая и опадения листьев сезонных работ в саду уже почти не осталось. Однако перед наступлением морозов есть еще одна важная процедура, о которой не стоит забывать.

Как отмечает издание zprz.city, речь идет о влагозарядном поливе – глубоком осеннем увлажнении почвы. Именно достаточное количество влаги в земле помогает плодовым деревьям и кустарникам легче пережить холодный период, а весной – быстрее восстановиться после зимы.

Почему осенью сад нужно хорошо полить?

Главная цель влагозарядного полива – насытить почву влагой на глубину залегания корней. У плодовых деревьев она может составлять около 60–90 сантиметров. Сухая почва промерзает быстрее и глубже, поэтому корневая система подвергается большему риску во время сильных морозов. Зато влажная земля обладает более высокой теплоемкостью и дольше удерживает тепло. Поэтому достаточно увлажненная почва может снизить риск сильного промерзания корней.

Как вода помогает деревьям пережить зиму?

Осенний полив нужен не только для защиты корней от холода. Зимой деревья могут терять влагу через побеги и ветви – особенно под воздействием морозного ветра и солнечных лучей. Если почва очень сухая, корни не способны компенсировать эти потери.

Из-за этого могут страдать побеги и почки, а весной дерево может медленнее выходить из зимнего покоя. Именно поэтому предзимнее насыщение почвы водой является важной частью подготовки сада к холодам.

Лучшее время – период массового опадения листьев, когда температура воздуха держится примерно на уровне +2…+5 градусов, но устойчивые заморозки еще не наступили. Не стоит проводить процедуру слишком рано, когда погода еще долгое время остается теплой. В то же время откладывать полив до того момента, когда почва уже начинает промерзать, тоже не следует. Главное правило – земля должна успеть впитать воду до наступления устойчивых морозов.



Почему осенью сад нужно хорошо полить / Фото Unsplash

Сколько воды нужно вылить под дерево?

Количество воды зависит от возраста, размера и состояния растения. Ориентировочно можно использовать следующие нормы:

молодое дерево – около 40–50 литров воды;

взрослая яблоня, груша или слива – примерно 100–150 литров.

Воду лучше вносить не одним большим потоком, а несколькими порциями, позволяя ей постепенно проникать в почву. При этом не нужно превращать приствольный круг в болото. Чрезмерное скопление воды и ее застой могут нанести вред корневой системе.

Каким деревьям особенно нужен осенний полив?

Прежде всего стоит обратить внимание на деревья и кустарники, которые осенью вступили в зиму с недостаточно увлажненной почвой. Особенно актуальна эта процедура после сухой осени, когда осадков было мало. В таком случае земля может оставаться пересушенной даже после опадения листьев. Перед заморозками стоит проверить состояние почвы: если она сухая на значительной глубине, саду может потребоваться дополнительное увлажнение.