Як зазначає видання zprz.city, мовиться про вологозарядний полив – глибоке осіннє зволоження ґрунту. Саме достатня кількість вологи в землі допомагає плодовим деревам і кущам легше пережити холодний період, а навесні – швидше відновитися після зими.

Чому восени сад потрібно добре полити?

Головна мета вологозарядного поливу – наситити ґрунт вологою на глибину залягання коренів. У плодових дерев вона може становити близько 60 – 90 сантиметрів. Сухий ґрунт промерзає швидше й глибше, тому коренева система опиняється під більшим ризиком під час сильних морозів. Натомість волога земля має вищу теплоємність і довше утримує тепло. Тому достатньо зволожений ґрунт може зменшити ризик сильного промерзання коренів.

Як вода допомагає деревам пережити зиму?

Осінній полив потрібен не лише для захисту коріння від холоду. Взимку дерева можуть втрачати вологу через пагони та гілки – особливо під дією морозного вітру та сонячного проміння. Якщо ґрунт дуже сухий, коріння не здатне компенсувати ці втрати.

Через це можуть страждати пагони та бруньки, а навесні дерево може повільніше виходити із зимового спокою. Саме тому передзимове насичення ґрунту водою є важливою частиною підготовки саду до холодів.

Найкращий час – період масового листопаду, коли температура повітря тримається приблизно на рівні +2…+5 градуси, але стійкі заморозки ще не настали. Не варто проводити процедуру занадто рано, коли погода ще тривалий час залишається теплою. Водночас відкладати полив до моменту, коли ґрунт уже починає промерзати, теж не слід. Головне правило – земля має встигнути увібрати воду до приходу стабільних морозів.

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Чому восени сад потрібно добре полити / Фото Unsplash

Скільки води потрібно вилити під дерево?

Кількість води залежить від віку, розміру та стану рослини. Орієнтовно можна використовувати такі норми:

молоде дерево – близько 40 – 50 літрів води;

доросла яблуня, груша або слива – приблизно 100 – 150 літрів.

Воду краще вносити не одним великим потоком, а кількома порціями, дозволяючи їй поступово проникати в ґрунт. При цьому не потрібно перетворювати пристовбурне коло на болото. Надмірне накопичення води та її застій можуть нашкодити кореневій системі.

Яким деревам особливо потрібен осінній полив?

Насамперед варто звернути увагу на дерева та кущі, які восени увійшли в зиму з недостатньо зволоженим ґрунтом. Особливо актуальна процедура після сухої осені, коли опадів було мало. У такому випадку земля може залишатися пересушеною навіть після опадання листя. Перед морозами варто перевірити стан ґрунту: якщо він сухий на значній глибині, сад може потребувати додаткового зволоження.