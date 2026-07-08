Штрафы за кондиционеры в Украине: кого предупредили о возможных санкциях

Владельцев кондиционеров в Украине предупредили о возможной ответственности за неправильный отвод конденсата. Хотя отдельного общегосударственного штрафа за стекание воды из наружного блока на тротуары, фасады или прохожих пока нет, это не означает, что владельцы кондиционеров полностью освобождены от ответственности.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4619, предлагавший ввести административные штрафы за ненадлежащий монтаж кондиционеров.

О чем говорилось в законопроекте?

Документ предусматривал штрафы в размере:

1700 гривен за первое нарушение,

3400 гривен – за повторное в течение года.

Речь идет о случаях, когда конденсат из наружного блока попадает на фасады зданий, тротуары, проезжую часть или создает неудобства для пешеходов. Впрочем, законопроект так и не был принят, поэтому эти санкции не вступили в силу.

Какая ответственность существует сейчас?

Несмотря на отсутствие специального штрафа на государственном уровне, владельцы кондиционеров должны соблюдать требования местных правил благоустройства. Органы местного самоуправления могут устанавливать собственные нормы по монтажу наружных блоков и отводу конденсата.

Кроме того, если из-за неправильной установки кондиционера будет повреждено чужое имущество или нанесен вред здоровью человека, владелец оборудования может быть обязан возместить ущерб в соответствии с нормами гражданского законодательства.



Штрафы за кондиционеры в Украине / Фото Unsplash

Как этот вопрос решается в других странах?

В ряде европейских стран требования к установке кондиционеров значительно строже. Например, в Румынии законодательство запрещает сбрасывать конденсат из наружных блоков на тротуары или дороги. Владельцы должны обеспечить надлежащий отвод воды, а за нарушение этих правил могут получить значительные штрафы, которые в пересчете составляют около 20 тысяч гривен.

Что советуют специалисты?

Эксперты рекомендуют еще во время установки кондиционера позаботиться о правильном отводе конденсата. Это поможет избежать конфликтов с соседями, жалоб от прохожих и возможных претензий в случае повреждения имущества. Особенно актуально это для жильцов многоквартирных домов, где вода из кондиционера может попадать на нижние балконы, окна, фасады зданий или в общественные места.