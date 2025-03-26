Лучше камина: как своими руками сделать уличную чашу для огня

Очаг в саду создает уют, добавляет тепла и света, а также может использоваться для приготовления пищи.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, а еще одно его преимущество в том, что его можно изготовить самостоятельно, используя подручные материалы, что позволит сэкономить значительные средства. Как создать чашу для огня, рассказываем далее.

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Как сделать уличную чашу для огня

Для создания чаши для огня вам понадобятся две миски: большая (внешняя) и меньшая (внутренняя). Внешняя должна быть изготовлена из невоспламеняющихся материалов, таких как керамика, бетон, стеклопластик или терракота. Внутреннюю миску можно взять из нержавеющей стали, например, большую миску для собак.

Кроме того, следует подготовить цинкованную проволочную сетку, песок для наполнения и стабилизации чаши, декоративный камень для оформления и гелевое топливо – оно бездымное и не токсичное.

Первым шагом наполните большую миску песком примерно на 6 сантиметров от края, тщательно утрамбовывая его.

Далее разместите меньшую миску в центре и вдавите ее в песок так, чтобы выступало 2 – 3 сантиметра.

Как сделать чашу для огня: смотрите видео

Теперь засыпьте пространство между чашами декоративным камнем, чтобы закрепить конструкцию.

Также вырежьте круглый кусок оцинкованной проволочной сетки, который соответствует диаметру внешней чаши. В центре сделайте отверстие, чтобы можно было наливать топливо в миску.

Положите сетку на место, добавьте топливо в меньшую миску, а затем замаскируйте все декоративным камнем. Уличная чаша для огня готова.

Техника безопасности

Используя свою чашу для огня, устанавливайте ее на негорючей поверхности.

Также не выбирайте для декорирования гальку или пористые камни, которые могут взорваться при нагревании.

Кроме того, всегда держите поблизости средства пожаротушения и используйте только безопасное гелевое топливо.

Кстати, своими руками можно сделать не только чашу для огня. Так, один мужчина превратил старую стиральную машинку в мангал.