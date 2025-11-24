8 лучших уличных растений, которые прекрасно растут в помещении

Некоторые садовые растения являются теплолюбивыми многолетниками, которые могут расти круглый год, если занести их в помещение. Прежде всего речь идет о тех растениях, которые любят тень, ведь в домах обычно меньше света.

Уличные растения лучше адаптируются, если заносить их постепенно – в период, когда окна еще открыты. Перед переносом следует внимательно осмотреть растения на наличие вредителей. Незначительные поражения можно смыть сильной струей воды, а серьезные – обработать инсектицидным мылом, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Какие 8 уличных растений, которые можно выращивать в квартире?

Бегонии

Бегонии становятся все более популярными среди цветоводов, и многие их сорта прекрасно подходят для выращивания дома. Особенно отличаются рекс-бегонии– они имеют яркие листья с уникальными узорами и текстурами. Ухаживать за этими растениями иногда непросто, поскольку они очень любят влагу. Решить эту проблему, можно поставив горшок на поддон с влажной галькой.

Бегонии прекрасно приживутся дома / Фото The Spruce / Kara Riley

Фуксия

Фуксия кажется очень тропической, но на самом деле любит прохладу – температуру 16 – 21 градусов). Зимой она имеет период покоя, поэтому ждать обильного цветения не стоит.

Занесите растение в дом до наступления морозов и укоротите его до примерно 15 сантиметров. Поставьте в прохладное место (7 – 10 градусов) с минимальным освещением. Весной переместите в более солнечную зону и возобновите регулярный полив – вскоре появятся новые листья. Затем пересадите в свежую почву и начните подкармливать каждые две недели.

Герани

Огородники уже много лет успешно сохраняют герани зимой. Их можно оставить в состоянии покоя до весны, но если есть яркое южное окно, растения способны цвести даже в холодный сезон. Лучше всего в помещении приживаются герани, что росли в вазонах, ведь их корни почти не травмируются во время переноса. Занесите их в дом до морозов и слегка подрежьте. Для зимнего цветения, возможно, понадобится дополнительное освещение – 14 – 16 часов света в сутки.

Герани украсят ваш дом / Фото The Spruce / Autumn Wood

Абутилон

Абутилон часто выращивают в контейнерах как однолетнее растение, хотя на самом деле это тропический куст. В помещении он любит яркий свет – лучше всего южное или западное окно – и тепло не ниже 18 градусов Избегайте сквозняков и подкармливайте растение растворимым удобрением раз в две недели. Легкая подрезка осенью поможет сохранить аккуратную форму, а цвести абутилон обычно начинает уже ранней весной.

Абутилон или цветущий клен – роскошное растение для выращивания дома / Фото Pixabay

Колеус

Колеус сегодня чрезвычайно популярен. Традиционные сортовые разновидности, выращенные из семян и те, что любят полутень, прекрасно чувствуют себя в комнатных условиях. Если растение слишком разрослось, его легко размножить черенками – колеус быстро укореняется. Он любит тепло, но без проблем переносит ночные похолодания до 13 градусов.

Тропический гибискус

Гибискус легко приспосабливается к комнатным условиям и при наличии очень солнечного подоконника может цвести всю зиму. Растение можно подрезать, однако зимой его рост замедляется – это нормально. Если теплого и светлого места нет, разместите гибискус в прохладной зоне с умеренным освещением и дайте ему сбросить листья и перейти в период покоя.

Острые перцы

Перцы – тропические многолетники, которые могут расти и давать плоды несколько лет. Легче всего заносить в дом мелкие жгучие сорта, но попробовать можно любые.

Травы: базилик, лук, петрушка, лемонграсс, розмарин

Многие травы прекрасно растут в помещениях. Однолетние и двухлетние травы, такие как базилик и петрушка, удобнее всего выращивать, покупая уже молодые растения.

Лук-порей – одна из самых простых трав для выращивания дома. Даже после мороза он быстро восстанавливается в горшке. Лемонграсс и розмарин (многолетники) можно пересаживать и переносить с улицы в дом и обратно.

Издание Growing Joy также предлагает выращивать дома такое тропическое растение, как гипоэстес. Оно отличается пятнистыми листьями, и идеальным вариантом для начинающих садоводов.

