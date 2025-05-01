Пустая трата денег: на какие технологии умного дома никогда не следует тратиться

Современные технологии стремительно развиваются, и дом получает все больше автоматизированных функций. Голосовое управление, замки на Wi-Fi, умное освещение, термостаты – все это делает жизнь комфортнее.

Впрочем, не все технологии действительно стоят того, чтобы тратиться на них. Какие функции умного дома не стоит устанавливать – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Дверные звонки и камеры с Wi-Fi

Системы безопасности и камеры наблюдения должны работать от электросети. То же касается и дверных замков. По словам эксперта по домашним технологиям Криса Уилсона, злоумышленники могут легко взломать или скомпрометировать эти технологии, а затем – дом будет без защиты.

Встроенное умное освещение

Встроенное умное освещение бра, светильников, уличных фонарей – плохая идея. Как объяснил профессиональный обозреватель технологий Эрин Лоуренс, что умное освещение связано во всем доме. Это означает, что заменить только один элемент во время поломки или просто обновить их не получится, и придется заменить всю систему. С обычным классическим освещением такой проблемы нет.



Умное освещение / Фото Freepik

Умные холодильники и краны

Кухня – не то место, где должны везде управлять новейшие технологии. Конечно, без некоторых помощников невозможно обойтись, однако лучше избегать смарт-холодильников и кранов. Эта техника стоит очень дорого, а починить – крайне сложно.

Многокомнатные умные акустические системы

Эксперты советуют отказаться ставить во всех комнатах умную акустическую систему. Даже самые современные технологии не так просто настроить, а обеспечить их синхронную работу – очень сложно.



Какие технологии умного дома не следует ставить / Фото Freepik

Какие смарт-технологии действительно следует установить в доме

Эксперты советуют устанавливать в доме смарт-хабы, которые улучшают безопасность в доме, а также отслеживают работу всех приборов. Также эффективной инвестицией является цифровой помощник.

От быстрой проверки погоды или дорожного движения перед выходом из дома до установки таймера на кухне, прослушивания музыки или даже получения новостей и подкастов – эти устройства невероятно удобны,

– говорят эксперты.

Также в доме можно поставить умный термостат, с помощью которого дистанционно можно регулировать температуру. Это оптимизирует энергоэффективность и помогает экономить на коммунальных услугах.