8 успокаивающих ароматов для дома и как их создать самостоятельно

Дом – это место для отдыха, которое позволяет расслабиться, зарядиться энергией и чувствовать себя комфортно. А один из способов достичь этого – добавить успокаивающие ароматы, которые будут создавать гармоничное пространство.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, запах – это не просто бонус, это важный элемент в создании покоя и гармонии. Какие ароматы помогут превратить дом в место релаксации и уюта и как их создать самостоятельно, рассказываем далее.

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Лаванда

Лаванда считается королевой успокаивающих ароматов. Ее нежный цветочный запах снижает уровень тревоги, частоту сердечных сокращений и улучшает качество сна. Добавьте пакетики с сушеной лавандой в шкафы или используйте эфирное масло в спальне, чтобы наслаждаться ее успокаивающими свойствами.

Эвкалипт

Свежий и немного лекарственный аромат эвкалипта идеально подходит для очищения ума и создания легкости. Свежие стебли эвкалипта в ванной комнате обеспечат длительный нежный аромат, который подарит ощущение обновления.

Бергамот

Этот цитрусовый аромат с цветочными нотками дарит бодрость и спокойствие. Он отлично подходит для тех, кто ищет что-то необычное. Бергамот можно использовать как эфирное масло или искать в составе ароматических свечей.

Амбра

Для глубокого, сладковатого аромата обратитесь к амбре. Это вещество имеет теплый, смолистый запах, который можно дополнить нотками ванили или пряностей, чтобы создать роскошное и уютное пространство.

Приятный аромат дома можно создать своими руками / Фото Freepik

Белый чай

Нежный аромат белого чая со сладкими цветочными нотками жасмина или ириса способствует ощущению покоя и расслабления. Заварите чашку чая, чтобы наполнить дом этим легким успокаивающим ароматом.

Матча

Землистый, кремовое звучание матчи вызывает ощущение центрирования и внимательности. Этот аромат прекрасно подходит для тех, кто ищет способов уменьшить тревогу и наполнить дом положительной энергией.

Пало санто

Древесный аромат этого растения создает атмосферу тепла и уюта. Его можно использовать как благовония, чтобы добавить ощущение естественности в ваш дом.

Кожа

Глубокий, нейтральный аромат кожи вызывает ощущение классической элегантности и комфорта. Это идеальный выбор для создания атмосферы библиотеки или кабинета.