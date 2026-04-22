Сколько стоит установить бойлер в Киеве: эксперт раскрыла цены

Бойлер стал незаменимой техникой во многих домах, ведь обеспечивает стабильный доступ к горячей воде в любое время. Стоимость его установки может существенно отличаться в зависимости от сложности монтажа, состояния коммуникаций и дополнительных работ.

Эксперт по монтажу бойлеров Анна Строга рассказала, в какую сумму обойдется установка бойлера и услуги мастера в столице. Об этом пишет УНИАН.

Сколько стоит монтаж бойлера в Киеве?

Простая установка (когда уже есть готовые подключения, а старый бойлер просто заменяют новым) обойдется примерно в 1800 – 2500 гривен. Материалы обычно оплачиваются отдельно.

Монтаж средней сложности "под ключ" стоит от 3000 до 6000 гривен. Это вариант, когда часть коммуникаций уже есть, но нужно доделать подключение воды или электричества.

Сложный монтаж (перенос труб, штробление стен, новая розетка, изменение точки установки) стартует от 6000 гривен.

Что входит в установку бойлера:

Во время стандартного монтажа мастер:

закрепляет бойлер на стене;

подключает холодную и горячую воду;

устанавливает предохранительный клапан.

В расширенный пакет могут входить:

врезка в водопровод;

монтаж труб;

установка фильтров;

монтаж редуктора давления;

запорная арматура.

Специалисты отмечают: редуктор давления желательно устанавливать обязательно, иначе бак быстрее изнашивается, а производитель может отказать в гарантии.

Сколько стоит работа электрика?

Базовое подключение бойлера к сети (кабель, вилка, подключение к розетке) стоит от 600 гривен.

Если нужно провести отдельную электролинию от щитка, цена за услуги стартует от 1500 гривен, а со штроблением стен – от 3000 гривен.

Также рекомендуется:

установить автомат защиты;

УЗО (устройство защитного отключения);

сделать заземление.

Для монтажа обычно требуются:

крепление на стену;

шаровые краны;

предохранительный клапан;

редуктор давления;

шланги или трубы;

кабель;

розетка;

автомат;

УЗО.

Робота електрика стартує від 600 гривень

Сколько стоит сам бойлер?

Цены на модели 50 – 80 литров сейчас в среднем составляют от 5000 до 11000 гривен. На стоимость влияют:

тип управления (механическое дешевле, электронное дороже);

тип ТЭНа;

бренд;

дополнительные функции.

Бойлеры с мокрым ТЭНом дешевле, но быстрее покрываются накипью. Модели с сухим ТЭНом служат дольше, однако стоят дороже.

Почему бойлер плохо работает?

Бойлер ежедневно обеспечивает дом горячей водой, поэтому требует регулярного ухода. Часто о его состоянии вспоминают только тогда, когда горячая вода исчезает или прибор начинает работать хуже.

Как пишет House Digest, одной из главных причин поломок является жесткая вода. Она содержит много минералов, в частности кальций и магний. Во время нагрева эти вещества оседают внутри бака и на ТЭНе в виде накипи. Из-за этого могут появиться следующие проблемы:

слабый напор воды;

белый налет на кранах;

странные потрескивающие или громкие звуки из бойлера;

более долгий нагрев воды;

большие счета за электроэнергию;

сокращение срока службы бойлера.

Чтобы избежать поломок, специалисты советуют регулярно обслуживать прибор. В частности, промывать бак от накипи примерно раз в 6 – 12 месяцев, проверять состояние ТЭНа, осматривать анодный стержень, который защищает бак от коррозии и при необходимости заменять изношенные детали.

Регулярное обслуживание стоит значительно дешевле, чем покупка нового бойлера после серьезной поломки.

