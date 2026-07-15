Не все знают об этих расходах: сколько будет стоить установка кондиционера в 2026 году
В летнюю жару кондиционер стал одним из самых популярных способов охладить квартиру. Однако после покупки техники владельцы жилья сталкиваются с еще одной статьей расходов – ее установкой.
Инженер по организации эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кондиционирования компании "Мастергаз" Андрей Ященко в комментарии УНИАН рассказал, сколько сегодня стоит монтаж кондиционера, почему зависит цена и стоит ли пытаться установить оборудование самостоятельно.
Сколько стоит стандартный монтаж кондиционера?
По словам специалиста, в Киеве средняя стоимость стандартного монтажа бытового кондиционера составляет около 7 500 гривен. В эту сумму входят:
- монтаж внутреннего и внешнего блоков;
- фреоновая магистраль длиной до 3 метров;
- медные трубы и теплоизоляция;
- межблочный кабель;
- кронштейны;
- работа мастеров.
Если требуются дополнительные работы, например, штробление стен или монтаж декоративного пластикового короба для скрытия коммуникаций, они оплачиваются отдельно.
Почему монтаж может стоить дороже?
Стандартная цена действует только для самой простой установки. Если кондиционер нужно установить в двух комнатах или используется система с несколькими внутренними блоками, стоимость рассчитывается индивидуально. По словам инженера, в таких случаях увеличивается длина фреоновых магистралей, а также объем монтажных работ, поэтому окончательная цена может быть значительно выше.
Сколько стоит монтаж во время ремонта?
Если кондиционер устанавливают в два этапа, сначала прокладывают магистрали, а после завершения ремонта монтируют само оборудование. Эксперт назвал следующие ориентировочные цены:
- прокладка 1 метра магистрали – 750 гривен;
- штробление стен – от 180 до 450 гривен за метр (в зависимости от материала стены);
- установка внутреннего и внешнего блоков по уже готовым магистралям – около 3 700 гривен.
Специалист не рекомендует выполнять монтаж самостоятельно. Для этого требуется профессиональное оборудование. Кроме того, от правильного монтажа зависит долговечность работы кондиционера. По оценке эксперта, около 90% надежности системы обеспечивает именно качественная установка, поэтому лучше доверить работы профессионалам.