Не все знают об этих расходах: сколько будет стоить установка кондиционера в 2026 году

В летнюю жару кондиционер стал одним из самых популярных способов охладить квартиру. Однако после покупки техники владельцы жилья сталкиваются с еще одной статьей расходов – ее установкой.

Инженер по организации эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кондиционирования компании "Мастергаз" Андрей Ященко в комментарии УНИАН рассказал, сколько сегодня стоит монтаж кондиционера, почему зависит цена и стоит ли пытаться установить оборудование самостоятельно.

Сколько стоит стандартный монтаж кондиционера?

По словам специалиста, в Киеве средняя стоимость стандартного монтажа бытового кондиционера составляет около 7 500 гривен. В эту сумму входят:

монтаж внутреннего и внешнего блоков;

фреоновая магистраль длиной до 3 метров;

медные трубы и теплоизоляция;

межблочный кабель;

кронштейны;

работа мастеров.

Если требуются дополнительные работы, например, штробление стен или монтаж декоративного пластикового короба для скрытия коммуникаций, они оплачиваются отдельно.

Сколько стоит установить кондиционер в 2026 году / Фото Pexels

Почему монтаж может стоить дороже?

Стандартная цена действует только для самой простой установки. Если кондиционер нужно установить в двух комнатах или используется система с несколькими внутренними блоками, стоимость рассчитывается индивидуально. По словам инженера, в таких случаях увеличивается длина фреоновых магистралей, а также объем монтажных работ, поэтому окончательная цена может быть значительно выше.

Сколько стоит монтаж во время ремонта?

Если кондиционер устанавливают в два этапа, сначала прокладывают магистрали, а после завершения ремонта монтируют само оборудование. Эксперт назвал следующие ориентировочные цены:

прокладка 1 метра магистрали – 750 гривен;

штробление стен – от 180 до 450 гривен за метр (в зависимости от материала стены);

установка внутреннего и внешнего блоков по уже готовым магистралям – около 3 700 гривен.

Специалист не рекомендует выполнять монтаж самостоятельно. Для этого требуется профессиональное оборудование. Кроме того, от правильного монтажа зависит долговечность работы кондиционера. По оценке эксперта, около 90% надежности системы обеспечивает именно качественная установка, поэтому лучше доверить работы профессионалам.