Не только ковер на стенах: что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее
- Создать уют дома помогут мягкие текстуры, правильное освещение, теплые цвета и натуральные материалы.
- Ковры на стенах возвращаются в моду благодаря теплоизоляционным и звукоизоляционным свойствам, а также способности защищать стены от загрязнений.
С наступлением холодов вопрос тепла и комфорта в доме становится приоритетным. Не все осознают, что создать атмосферу уюта можно не только через обогреватели или толстые ковры – существует множество дизайнерских приемов, которые помогают "согреть" пространство и делают его комфортным для жителей.
Всеми секретами поделится 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Смотрите также Это устройство обязательно должны иметь владельцы домов с газовыми котлами
Что добавить в интерьер, чтобы дом был теплым и уютным?
Уют дома – это не только вопрос обогрева. Комплекс из мягких текстур, правильного освещения, теплых цветов и натуральных материалов позволяет сделать дом комфортным даже в самые сильные морозы.
- Мягкие текстуры и ткани
Ковры – это классика, но для ощущения тепла стоит добавлять и другие текстильные элементы: Пледы и покрывала на диване или креслах. Подушки разных размеров и текстур – большое количество мягких деталей делает пространство более "глубоким" и уютным.
- Шторы
Толстые шторы – не только декоративная функция, но и дополнительный барьер от холода и шума с улицы.
Толстые шторы – это дополнительный барьер от холода и шума с улицы / Фото Unsplash
- Свет и атмосфера
Правильное освещение способно мгновенно изменить восприятие пространства:
- Теплые лампы и светильники вместо холодного белого света.
- Свечи и LED-гирлянды для создания мягкой подсветки.
Психологи утверждают: цвета влияют на восприятие температуры пространства. Теплые оттенки бежевого, оранжевого, терракотового создают ощущение уюта.
- Расстановка мебели
Даже мебель может "согревать" комнату, если разместить ее в правильных местах. Эксперты Ехргеѕѕ призывают обратить внимание на расположение диванов возле радиаторов. Их не стоит устанавливать ближе чем на 30 – 40 сантиметров друг от друга.
Эксперт по энергетике Мэтт Оберле объяснил, что блокирование циркуляции воздуха вокруг отопительных приборов заставляет котел работать интенсивнее, расходуя больше топлива.
Почему ковры на стенах вновь возвращаются в моду?
Ковры на стенах возвращаются в моду из-за их теплоизоляционной и звукоизоляционной функции, а также способности защищать стены от загрязнений. Современные ковры могут быть стильным элементом интерьера, если выбирать модели нейтральных цветов, которые сочетают практическую и декоративную функции.