Супруги приобрели старинный дом и наткнулись на потрясающую находку во время ремонта

Пара из Великобритании Кристофер Джонс и Палома Миллс в 2023 году стала владельцами викторианского дома, возведенного еще в 1880 году. После приобретения супруги взялись за масштабное обновление жилья, стремясь вдохнуть новую жизнь в здание, давно нуждавшееся в ремонте.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, однако вскоре их усилия были прерваны неожиданной и довольно жуткой находкой. Что отыскала пара, рассказываем далее.

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Шокирующая находка в старинном доме

Во время работ по обустройству туалета под лестницей пара начала копать под бетонной плитой. И вместо обычного строительного мусора наткнулась на кость.

Первая кость, которую мы нашли, была довольно большой. Она лежала под плитой вместе с парой старых чулок и монетой 1970-х годов,

– рассказал Кристофер Джонс.

Впоследствии стало очевидно, что это не единственная кость. Продолжая исследования, владельцы нашли целую коллекцию под домом. Некоторые из них были расположены рядом с гнездом крыс, что позволило предположить: остатки, вероятно, принадлежали животным.

Среди находок – челюстная кость, мелкие косточки, старые вещи, монеты и даже оригинальная игрушка из "Звездных войн" 1980-х годов.

Как пара нашла кости под своим домом: смотрите видео

Отдельная часть коллекции была обнаружена в саду.

Мы нашли мешки с костями, и надеемся, что это остатки домашних любимцев предыдущих владельцев,

– добавил мужчина.

Пара документирует ход ремонта на странице в инстаграм под названием @restoringnumberfour. Видео с Миллс, которая держит кость в руках, стало вирусным – собрало более 4,9 миллиона просмотров и более 18 000 лайков.

Реакция в сети не заставила себя ждать: комментарии варьируются от шуток про "домашних призраков" до удивления, что кто-то осмелился вообще трогать кости. Пара никогда не ожидала, что получит такой резонанс.

Несмотря на жуткое открытие, супруги не прекращают работы. Они намерены сохранить аутентичность дома, восстанавливая викторианские элементы – в частности, деревянные полы, отделка стен и камины.

Возможно, наш дом станет еще и музеем костей,

– шутит Кристофер.

К слову, покупка старого дома может обернуться не только романтическим восстановлением, но и неожиданными открытиями. Так, в Мюнхене владельцы нашли комнату через 13 лет после покупки дома.