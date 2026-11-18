Свежие дрова не высохнут только потому, что их сложили под навесом. Если поленья лежат слишком плотно, влага задерживается, а древесина просыхает медленнее. Помочь может способ укладки, который называют норвежским.

В чем заключается норвежский метод складывания дров – рассказали эксперты Dom.Wp.

Как складывать дрова, чтобы они быстрее сохли?

Главный секрет – оставить достаточно места для циркуляции воздуха. Плотная куча плохо проветривается, особенно внутри. Зато промежутки между поленьями помогают влаге постепенно испаряться. Один из вариантов – укладка крест-накрест.

Первый слой поленьев укладывают в одном направлении, а следующий – поперек. Так чередуют ряды, оставляя между дровами свободное пространство.

Другой вариант, который издание называет "норвежской башней", – круглая поленница с пустым или неплотно заполненным центром. Внутри оставляют вертикальное пространство для движения воздуха. Такой канал работает по принципу дымохода: нагретый воздух поднимается вверх, а снизу поступает свежий. Это способствует проветриванию дров внутри поленницы.



Как складывать дрова, чтобы они быстрее сохли / Фото Envato

Где лучше хранить дрова?

Даже правильно сложенные поленья требуют подходящего места. Дрова следует поднять над землей, например, поставив на поддоны. Это поможет защитить нижние ряды от почвенной влаги и обеспечить доступ воздуха снизу.

От дождя и снега накрывают только верх поленницы, оставляя бока открытыми. Если плотно обернуть всю конструкцию брезентом или пленкой, проветривание ухудшится.

Можно ли быстро высушить свежую древесину?

Правильная укладка создает лучшие условия для сушки, но не делает свежие дрова готовыми к использованию за несколько дней. На продолжительность влияют:

порода дерева,

толщина поленьев,

погода.

Перед укладкой древесину лучше расколоть: целые чурбаки сохнут значительно дольше. Поэтому наилучший результат дает сочетание нескольких условий – расколотые поленья, свободный доступ воздуха и защита от осадков.