У чому полягає норвезький метод складання дров – розповіли експерти Dom.Wp.

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Як складати дрова, щоб вони швидше сохли?

Головний секрет – залишити достатньо простору для руху повітря. Щільна купа погано провітрюється, особливо всередині. Натомість проміжки між полінами допомагають волозі поступово випаровуватися. Один із варіантів – укладання навхрест.

Перший шар полін розміщують в одному напрямку, а наступний – упоперек. Так чергують ряди, залишаючи між дровами вільний простір.

Інший варіант, який видання називає "норвезькою вежею", – круглий стіс із порожнім або нещільно заповненим центром. Усередині залишають вертикальний простір для руху повітря. Такий канал працює за принципом димоходу: нагріте повітря підіймається вгору, а знизу надходить свіже. Це сприяє провітрюванню дров усередині стосу.



Як складати дрова, щоб вони швидше сохли / Фото Envato

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Де краще зберігати дрова?

Навіть правильно складені поліна потребують відповідного місця. Дрова варто підняти над землею, наприклад, поставивши на піддони. Це допоможе захистити нижні ряди від ґрунтової вологи та забезпечити доступ повітря знизу.

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Від дощу й снігу накривають лише верх стосу, залишаючи боки відкритими. Якщо щільно загорнути всю конструкцію в брезент або плівку, провітрювання погіршиться.

Чи можна швидко висушити свіжу деревину?

Правильне складання створює кращі умови для сушіння, але не робить свіжі дрова готовими до використання за кілька днів. На тривалість впливають:

порода дерева,

товщина полін,

погода.

Перед складанням деревину краще розколоти: цілі колоди сохнуть значно довше. Тому найкращий результат дає поєднання кількох умов – розколоті поліна, вільний доступ повітря та захист від опадів.