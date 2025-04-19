"Ландшафтный дизайн", который не каждый может себе позволить: в Украине нашли самый странный двор
- В Харькове обнаружили двор, где на тротуарах вместо брусчатки постелили ковры.
- Пользователи шутят о "приятном аромате" после дождя и интересуются, выдают ли дворнику пылесос для уборки.
В Харькове нашли необычный двор, который буквально удивляет своим "ландшафтным дизайном". Так, вместо брусчатки или асфальта на тротуарах постелили ковры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @homanyama.
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Необычный двор в Харькове
Автор видео показала, как прогуливалась необычным двором в Харькове. Так, возле одной из многоэтажек вместо брусчатки или асфальта на тротуары постелили ковры.
Когда ты не из простого двора, а из богатого,
– в шутку заметила автор видео.
Необычный двор в Харькове: смотрите видео
В комментариях под видео пользователи начали шутить, что после дождя во дворе, наверное, стоит очень "приятный аромат", а также интересуются, выдают ли дворнику пылесос для уборки двора. На этом фантазия пользователей не остановилась, а потому они оставили много комментариев:
- "Интересно, где столько ковров нашли";
- "Это двор Алладина?";
- "Разуваться при входе во двор надо";
- "Это улица Ковровых дорожек?";
- "Заброшенные ковры-самолеты".
К слову, в феврале в Украине нашли квартиру с самой странной планировкой. Так, девушка арендовала 1-комнатную квартиру, но была шокирована, когда зашла внутрь.