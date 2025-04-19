Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @homanyama.

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Необычный двор в Харькове

Автор видео показала, как прогуливалась необычным двором в Харькове. Так, возле одной из многоэтажек вместо брусчатки или асфальта на тротуары постелили ковры.

Когда ты не из простого двора, а из богатого,

– в шутку заметила автор видео.

Необычный двор в Харькове: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи начали шутить, что после дождя во дворе, наверное, стоит очень "приятный аромат", а также интересуются, выдают ли дворнику пылесос для уборки двора. На этом фантазия пользователей не остановилась, а потому они оставили много комментариев:

"Интересно, где столько ковров нашли";

"Это двор Алладина?";

"Разуваться при входе во двор надо";

"Это улица Ковровых дорожек?";

"Заброшенные ковры-самолеты".

К слову, в феврале в Украине нашли квартиру с самой странной планировкой. Так, девушка арендовала 1-комнатную квартиру, но была шокирована, когда зашла внутрь.