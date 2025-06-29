Таинственный ключ в подвале: что скрывает старый дом в Миннесоте

Владелец дома в Миннесоте вызвал волну интереса на Reddit, когда неожиданно наткнулся на старинный ключ, спрятанный в стропилах подвала.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, необычную находку он обнаружил через несколько лет после переезда в дом, построенной еще в 1950-х годах. Для чего может служить этот ключ, рассказываем далее.

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Как мужчина нашел тайный ключ дома

Фото ключа пользователь опубликовал на Reddit и отметил, что он не подходит ни к одному замку в доме или гараже. Это вызвало немало вопросов и предположений в комментариях.

Кто-то пошутил, что ключ может открывать тайную комнату, другие же серьезно размышляли над его возможным назначением.

Некоторые пользователи узнали в предмете так называемый "скелетный ключ" – универсальный ключ, который ранее использовали для открывания старых замков. Такими ключами часто запасались на случай потери основного.

Как выглядит ключ: смотрите фото

Другие же предположили, что он мог быть частью механизма старинной ловушки для мышей или же использовался в сундуке с наличными, который прятали в подвале.

Прозвучала и более сентиментальная версия: возможно, это первый ключ от первых дверей, которые стояли в доме после его постройки. Или же это памятник из прошлого, которую намеренно оставили предыдущие владельцы как своеобразный след истории.

В общем находка вызвала большой резонанс в сообществе – от любопытства до настоящего любительского расследования. И хотя истинное назначение ключа до сих пор неизвестно, он уже стал маленькой легендой среди пользователей Reddit.

Кстати, старые квартиры часто скрывают неожиданные детали. Так, женщина переехала в один из таких домов и обнаружила сюрприз в ванной комнате.